Krystian Kondarewicz sorgt für das goldene Tor des FC Wacker

(wh) - Der FC Wacker Biberach hat bei der SGM Rot/Haslach (11.) mit 1:0 (0:0) gewonnen und so seinen Platz an der Tabellenspitze der KLA I behauptet, vor der punktgleichen SGM Tannheim/Aitrach. Für das goldene Tor sorgte Krystian Kondarewicz (Foto) in der 57. Minute. Nach Spielende gab Abteilungsleiter Uwe Ehing dann bekannt, dass der neue Biberacher Trainer Marco Liebmann (zuletzt SG Grieisingen) heißt.



Bei suboptimalen Platzverhätnissen trafen die Wackeraner auf eine aggressive, hochmotivierte Heimmannschaft gegen die - wie von den Interimstrainern Uwe Ehing und Manuel Mohr erwartet - kein Schönheitspreis zu gewinnen sein würde. Dementsprechend entwickelte sich in Haslach ein reines Kampfspiel mit einigen Nickligkeiten und zahlreichen gelben Karten.



Vor allem in der ersten Halbzeit spielte sich das Geschehen im Mittelfeld ab. Die Hausherren kamen zu gar keiner Torchance, Wacker auch nur zu einer, die aber in der 44. Minute aus aussichtsreicher, weil kurzer Distanz vergeben wurde.



Auch nach dem Seitenwechsel blieb es ein Kampfspiel, in dem der FCW nun jedoch für 20 bis 25 Minuten klar den Ton angab und die Gastgeber in der eigenen Hälfte festgenagelt wurden. In dieser Phase, nämlich in der 57. Minute, fiel dann auch das goldene Tor für die Blaugelben: durch den auch sonst überzeugenden Krystian Kondarewicz, der nach feiner Kombination über Tim Scherff und Manuel Mohr die Kugel unter die Latte knallte.



Die SGM suchte ihr Heil derweil immer wieder in langen Bällen und Distanzschüssen, ohne Wacker-Keeper Viktor Haufler und seine Vorderleute in wirkliche Kalamitäten zu bringen. So glückte den Wackeranern ein gleichermaßen verdienter wie "dreckiger" Sieg, mit dem sie die Pole Position in der Tabelle behaupteten, vor der punktgleichen SGM Tannheim/Aitrach.



Nach Spielende gab Biberachs Abteilungsleiter Uwe Ehing dann bekannt, dass der neue Trainer Marco Liebmann (zuletzt SG Grieisingen) heißt. Die erste Übungseinheit unter seiner Regie steigt bereits am Montag, 10. Oktober. Nähere Informationen folgen.



Fazit von Uwe Ehing: "Die Mannschaft hat erneut eine tolle Einstellung und Moral gezeigt, den Kampf jederzeit angenommen und einen dreckigen, aber verdienten Sieg eingefahren. Mir haben die zwei Wochen als Interimstrainer großen Spaß gemacht."