Kruths Joker sticht in letzter Sekunde – Sportfreunde verpassen Coup

Schon die ersten Minuten deuteten an, dass es ein Kampfspiel werden würde. Nach einer umkämpften Anfangsphase erzielte Ole Tillmann das 0:1, als im Strafraum „ein bisschen Ping-Pong“ entstand, wie Gäste-Trainer Kevin Kruth später erklärte. Dass Düren zur Pause nicht hinten liegen musste, bestätigte auch der Coach der Gäste: „Es hätte auch gut und gerne unten stehen können zur Pause.“

Sportfreunde kämpfen leidenschaftlich – und drehen das Spiel

Nach dem Wechsel zeigten die Sportfreunde all das, was sie man im Abstiegskampf braucht: Mut, Aggressivität, Glaube. Halil Gashani drehte die Partie binnen zehn Minuten – zunächst der Ausgleich (57.), dann mit dem 2:1 nach einem sauber ausgespielten Umschaltmoment (67.).

Für Trainer Marcel Demircan war klar: „Das war die beste Saisonleistung und meiner Meinung nach auch mindestens einen Punkt verdient. Taktisch hat alles funktioniert, die Jungs hatten ein super Zweikampfverhalten.“

Er lobte nicht nur die Intensität, sondern auch die Atmosphäre: „Die Zuschauer sind mitgegangen, und das heißt halt auch viel. Die Mannschaft hat alles angezündet, auch wir waren angezündet.“ Doch die Freude hielt nicht lange. Nur wenige Minuten nach dem 2:1 setzte Gladbachs Finn Stromberg die blitzschnelle Antwort. „Ein Ausgleich nach guter Vorarbeit von Tristan Arndt über die rechte Seite“, so Kruth.

Düren hadern mit Entscheidungen: "Aktuell haben wir die Arschkarte"

Die sportliche Leistung seiner Mannschaft stellte Demircan ausdrücklich heraus, doch genauso deutlich sprach er an, was aus seiner Sicht schief lief: „Wir machen heute ein reguläres Tor nach einer Ecke, gehen 1:0 in Führung, wird zurückgepfiffen mit Abseits. Unmöglich, dass es Abseits war.“ Auch einen möglichen indirekten Freistoß wegen eines Rückpasses sah er den Sportfreunden verwehrt: „Der Torwart nimmt den Ball mit der Hand auf, und der Linienrichter sagt, der Pass kommt von uns.“

Sein Frust war greifbar: „Aktuell haben wir wirklich die Arschkarte. Es ist einfach zu viel, was gegen uns läuft.“ Trotz aller Unzufriedenheit blieb Demircan fair und stolz: „Ich kann meinen Jungs überhaupt nichts vorwerfen. Das war in allen Belangen Weltklasse.“

Kruth setzt auf Risiko – und wird spät belohnt

Auf der Gegenseite erkannte Kruth die enorme Gegenwehr klar an, fand aber ebenso lobende Worte für seine Spieler. Zwar räumte er ein, dass sein Team „ganz, ganz schlecht aus der Pause gekommen“ sei und Standards nicht gut verteidigt habe, doch er sah auch, wie seine Mannschaft darauf reagierte: „Wir sind so ein Stück weit all-in gegangen und haben alles, was wir offensiv hatten, reingebracht.“

Dass einer seiner Joker zum Matchwinner wurde, freute den Trainer besonders: „Es freut mich sehr, dass ein Einwechselspieler das Siegtor macht. Das zeigt, dass wir als Kollektiv gut sind.“ Zudem verwies Kruth auf die klaren Chancen vor dem 2:3:„Wenn eine Mannschaft es verdient hatte zu gewinnen, dann waren wir das.“

Und trotzdem verlor er die Gastgeber nicht aus dem Blick: „Das soll den Auftritt der Sportfreunde in keiner Weise schmälern. Das war sehr leidenschaftlich und intensiv.“

Düren enttäuscht nicht – wird aber nicht belohnt

Düren zeigte, was in dieser Mannschaft steckt. Einsatz, Mentalität, taktische Disziplin – all das war da. Und dennoch steht man wieder mit leeren Händen da. Gladbach dagegen gewann ein schweres Spiel wie ein echter Spitzenreiter – spät, abgeklärt, durch die Breite des Kaders.

Für die Sportfreunde bleibt die Hoffnung, dass solch ein Auftritt bald belohnt wird. Denn wie Demircan sagte: „Mit ein bisschen Glück gehen wir heute mit einer 2:0-Führung in die Halbzeit. Aber aktuell läuft zu viel gegen uns.“ Der Auftritt aber macht Mut – und lässt Düren trotz der Tabellenlage nicht wie ein Team auf einem Abstiegsplatz wirken. "In der Art und Weise werden die Sportfreunde noch genug Punkte holen", so Kruth abschließend.