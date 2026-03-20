Kruthoff führt den SC 08 Schiefbahn weiter an

Patrick Kruthoff, Vorsitzender des SC 08 Schiefbahn – Foto: Michael Zöllner

Zwei weitere Jahre lang wird Patrick Kruthoff den Kreisligisten SC 08 Schiefbahn als Vorsitzender anführen. Bei der Jahreshauptversammlung bestätigten die Mitglieder den 39jährigen bei nur einer Einhaltung im Amt. Die Schiefbahner erfreuen sich eines ordentlichen Mitgliederzuwachses, insbesondere bei den Junioren. Jüngst meldeten die Rot-Weissen eine zweite Mädchen-Mannschaft nach, in der neuen Saison wird der Verein von der Siedlerallee in allen Jahrgängen Jugendmannschaften zum Spielbetrieb melden. Aktuell haben die Schiefbahner 15 Nachwuchsteams , zwei Senioren-Mannschaften sowie drei Alt-Herren-Teams am Start.