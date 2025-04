Kruth: "Werden den Bus nicht vor dem eigenen Tor parken"

Nach dem erfolgreichen Auftakt in die Englische Woche mit dem 3:2-Heimsieg gegen die U23 von Fortuna Köln steht dem SV Bergisch Gladbach 09 am Mittwochabend (20 Uhr) in der Mittelrheinliga eine anspruchsvolle Aufgabe bevor. Die Mannschaft von Trainer Kevin Kruth ist zu Gast beim Tabellendritten FC Wegberg-Beeck, der aktuell 41 Punkte auf dem Konto hat und zu den konstantesten Teams der Rückrunde zählt.

Die Gäste reisen mit gestärktem Selbstvertrauen an. Mit 16 Zählern aus den bisherigen sieben Rückrundenspielen hat der SV 09 bereits mehr Punkte gesammelt als in der gesamten Hinserie. In der Tabelle kletterte das Team auf Rang acht und möchte die positive Entwicklung nun auch beim Auswärtsspiel in Wegberg unterstreichen. Die Bilanz aus den bisherigen Duellen spricht allerdings gegen die Nullneuner: In der Hinrunde unterlag man zu Hause mit 1:3, im Pokal setzte es sogar eine deutliche 0:4-Niederlage.

Kruth: "Haben zu viele einfache Fehler gemacht"