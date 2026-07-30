Kruth vor Regionalliga-Premiere mit SV 09: "Traum mit Leben füllen"

– Foto: Ralph Görtz

Das Warten hat ein Ende. Fünf Jahre nach dem Abstieg kehrt der SV Bergisch Gladbach 09 am Samstag auf die große westdeutsche Fußballbühne zurück. Am 7. Juni 2026 machten die Nullneuner den Aufstieg mit einem fulminanten 10:0-Kantersieg am letzten Spieltag der Mittelrheinliga endgültig perfekt. Nun wartet zum Saisonauftakt am Samstag in der heimischen BELKAW Arena direkt ein echter Kracher: Mit der SG Wattenscheid 09 gastiert ein weiterer Aufsteiger, der mit dem neuen Trainer Przemek Czapp an den Start geht.

„Die Vorbereitung auf die Regionalliga war unheimlich intensiv. Wir hatten lediglich zwei Wochen Pause – das war natürlich extrem kurz. Aber nichtsdestotrotz sind die Jungs sofort wieder mit vollem Fokus gestartet. In den sechs Wochen Vorbereitung haben wir uns gerade im physischen Bereich echt viel erarbeitet. Auch was die taktische Herangehensweise betrifft, die uns in der Regionalliga vielleicht noch mehr fordern wird als in der Oberliga, haben wir intensiv Gas gegeben. Mit den gezeigten Leistungen und den Inhalten sind wir zufrieden", zieht Kruth vor seinem persönlichen Debüt an einer Regionalliga-Seitenlinie ein positives Fazit der Vorbereitungsphase. Für eine gute Vorbereitung alleine, gebe es am Samstag allerdings keine Punkte.

Hinter der Mannschaft von Trainer Kevin Kruth, der seit 2025 die sportliche Verantwortung trägt, liegen schweißtreibende Wochen. Nach dem letzten Saisonspiel gegen Porz blieb den Spielern kaum Zeit zum Durchatmen – lediglich zwei Wochen Pause standen auf dem Programm, ehe die sechswöchige Vorbereitung begann. Die Ausbeute aus den Testspielen gegen die Teams aus der Oberliga Niederrhein kann sich jedoch sehen lassen: Einem 2:1 gegen die SSVg Velbert folgten ein 4:1 gegen den KFC Uerdingen, ein 2:2-Remis gegen Ratingen 04/19 sowie ein 4:1 über den VfL Jüchen-Garzweiler. Auch den zukünftigen Ligakonkurrenten VfB Hilden bezwangen die Nullneuner deutlich mit 4:1. Einzig das Highlight-Spiel gegen die Bundesliga-Profis des 1. FC Köln ging deutlich mit 0:8 verloren.

Für den 40-jährigen Übungsleiter bringt die neue Liga auch abseits des Rasens veränderte Aufgaben mit sich. Das Niveau und die Unbekanntheit der neuen Kontrahenten erfordern eine akribische Vorbereitung im Trainerteam, auf die sich Kruth freut: „Für mich persönlich ist dieses erste Spiel als Trainer in der Regionalliga natürlich etwas ganz Besonderes. Wir haben uns das im letzten Jahr hart verdient und erarbeitet – wir haben uns einen Traum erfüllt, den wir jetzt mit viel Leben füllen wollen. Es ist eine große Herausforderung mit neuen Gegnern, deren Personal man noch nicht so in- und auswendig kennt. Das bedeutet für uns im Trainerteam auch viel Arbeit in der Videoanalyse, aber genau das macht extrem viel Spaß.“

Aufsteiger-Duell mit viel Euphorie

Der Auftaktgegner aus Wattenscheid hat sich über die Oberliga Niederrhein qualifiziert. Kruth erwartet zum Start eine physisch intensive Partie, die vor einer großen Kulisse stattfinden dürfte. „Mit Wattenscheid 09 geht es zum Auftakt gegen einen absoluten Traditionsverein. Ich bin überzeugt, dass viele Fans aus Wattenscheid mitreisen werden, und hoffe gleichzeitig auf einen riesigen Zuschauerzuspruch aus unseren eigenen Reihen in der BELKAW Arena. Ich erwarte Wattenscheid ähnlich wie uns: als Aufsteiger mit einer Menge Euphorie im Gepäck. Das wird ein physisch intensives Spiel, in dem absolute Kleinigkeiten entscheiden können. Wer sichert die Bälle besser? Wer zeigt nach Ballgewinn die größere Zielstrebigkeit? All das, gepaart mit einer hohen Wachsamkeit, wird nötig sein, um erfolgreich zu sein.“

Luxusproblem im engen Kader

Aus personeller Sicht kann das Trainerteam fast aus dem Vollen schöpfen. Einzig Ervin Cindrak steht aufgrund seines Außenbandrisses aus der Vorsaison noch nicht wieder im Mannschaftstraining. Der ansonsten komplette und leistungsdichte Kader stellt den Coach vor schwierige Entscheidungen. „Personell sieht es glücklicherweise so aus, dass wir fast aus dem Vollen schöpfen können. Das bedeutet natürlich auch, dass ich als Trainer viele schwierige Entscheidungen treffen muss. Aber genau das ist ja gewollt: Wir haben einen engen Kader mit einer enorm hohen Leistungsdichte, und wir werden die Entscheidungen so treffen, dass sie die Wahrscheinlichkeit auf Erfolg maximieren. Wir sind voller Vorfreude auf den Start in der Regionalliga West – für Bergisch Gladbach ist das schließlich nicht selbstverständlich. Am Samstag beginnen wir damit, unseren Traum mit richtig viel Leben zu füllen.“