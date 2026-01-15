Krusenbuscher SV holt den Titel beim Löwencup! Verlinkte Inhalte Löwencup TuS Ekern Krusenb. SV

Der Krusenbuscher SV hat sich beim Löwencup (Wintercup) 2026 den Turniersieg gesichert und damit ein starkes Ausrufezeichen in der Hallensaison gesetzt. In einem gut besetzten Teilnehmerfeld überzeugte der KSV mit konstanten Leistungen, mannschaftlicher Geschlossenheit und hoher spielerischer Qualität. Bereits in der Gruppenphase präsentierte sich das Team konzentriert und spielstark. Mit sicherem Passspiel, viel Tempo und konsequentem Pressing erarbeitete sich der Krusenbuscher SV die nötigen Punkte für den Einzug in die K.o.-Runde. Dabei zeigte sich früh, dass der KSV nicht nur individuell gut besetzt ist, sondern vor allem als geschlossene Einheit auftritt.

Auch die Konkurrenz bot sehenswerten Hallenfußball. Mannschaften wie der TuS Ekern, der FC Rastede II , der VfL Edewecht II sowie weitere regionale Teams sorgten für ein sportlich hohes Niveau und spannende Begegnungen. Viele Spiele waren hart umkämpft und entschieden sich erst in den Schlussminuten oder im Neunmeterschießen. Besonders TuS Ekern präsentierte sich während des gesamten Turniers sehr stabil und zog verdient bis ins Finale ein. Im Endspiel ließ der Krusenbuscher SV jedoch keinen Zweifel am Titelanspruch aufkommen. Mit einer souveränen Vorstellung und hoher Effizienz vor dem Tor gewann der KSV das Finale mit 3:0 gegen den TuS Ekern und krönte sich verdient zum Turniersieger des Löwencups 2026. Die Mannschaft überzeugte dabei sowohl defensiv durch kompakte Ordnung als auch offensiv durch Spielfreude und Zielstrebigkeit.