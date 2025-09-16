Krusenbuscher SV besiegt SV Hage knapp mit 2:1

Nach dem 2:1-Heimsieg gegen den SV Hage zeigte sich Robert Gertzen, Co-Trainer des Krusenbuscher SV, insgesamt zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft. „Ja, das Spiel gegen Hage war für uns auf jeden Fall eine sehr gute Partie. Nach dem Pokalsieg in Ganderkesee haben wir nachlegen können und haben das Spiel mit 2:1 gewonnen“, sagte er nach der Partie.

Der KSV erwischte einen Traumstart: „Wir gehen in der achten Spielminute durch Mia Carpenedo in Führung. Mia profitiert da von einem sehr, sehr guten, übersichtlichen und cleveren Pass ihrer Mitspielerin Imke Aden, die den Ball aus dem Mittelfeld in die Schnittstelle spielt. Mia damit schön in Szene gesetzt, umläuft die Torhüterin und schiebt dann sauber zum 1:0 ein.“ Nur 25 Minuten später erhöhte Annerieke Loell mit einem Distanzschuss auf 2:0. „Annerieke Loell macht das Tor aus gut 35 Metern. Sieht, dass die Torhüterin ein bisschen weit vorne steht und schießt einfach aufs Tor.“

Trotz der Führung vergab Krusenbusch weitere Chancen, den Vorsprung auszubauen. „Wir haben Hage weitestgehend im Griff, hätten zur Pause noch ein drittes und viertes Tor machen können. Hage war tatsächlich dann gefährlich, wenn wir Fehler gemacht haben, wenn wir uns hinten in der Defensive nicht ganz einig waren.“ Eine Szene sorgte zudem für Diskussionen: „Louisa Reinken ist plötzlich frei, dribbelt sich bis in den Strafraum und wird dort sehr rustikal von der Torhüterin weggegrätscht. Der Schiedsrichter hat sich da für Gelb entschieden, hätte meiner Meinung nach aber Rot sein dürfen.“