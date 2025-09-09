Krusenbusch will im Pokal in Ganderkesee reagieren

Im Achtelfinale des Bezirkspokals tritt der Krusenbuscher SV am Mittwochabend beim TSV Ganderkesee an. Die Mannschaft will dabei Wiedergutmachung betreiben und ihre Offensivstärke ausspielen.
Nur wenige Tage nach der 1:5-Niederlage beim SC Spelle-Venhaus wartet auf den Krusenbuscher SV die nächste Aufgabe. Am Mittwochabend (Anstoß 19.30 Uhr) ist das Team in der zweiten Runde des Bezirkspokals beim TSV Ganderkesee gefordert.
„Wir haben am Mittwochabend um halb acht schon das Pokalspiel in Ganderkesee“, sagte Co-Trainer Robert Gertzen. Nach der Partie in Spelle erhofft er sich eine klare Reaktion seiner Mannschaft: „Da wollen wir nach dem Match gegen Spelle eine Reaktion zeigen auf jeden Fall und uns auf unser Spiel besinnen.“
Vor allem der eigene Spielstil soll dabei wieder zum Tragen kommen. „Hoffentlich können wir mit unserem gewohnten Tempo-Fußball tatsächlich auch die nächste Runde erreichen“, betonte Gertzen. Gleichzeitig warnte er vor dem Gegner: „Auch Ganderkesee wird ein schwieriger Gegner am Mittwoch. Die kennen wir aus gemeinsamen Testspielen und aus der Bezirksliga-Zeit noch. Die werden uns fordern, aber ich glaube, auch da können wir und werden wir bestehen.“
Der TSV Ganderkesee ist dem Krusenbuscher SV kein unbekannter Gegner. In der Bezirksliga trafen beide Teams regelmäßig aufeinander, ehe Krusenbusch im Sommer den Sprung in die Landesliga wagte. Das Pokalduell bietet nun die Chance, nach der lehrreichen Partie in Spelle schnell wieder in die Erfolgsspur zu finden.