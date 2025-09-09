Krusenbusch will im Pokal in Ganderkesee reagieren

– Foto: Robert Gertzen

Im Achtelfinale des Bezirkspokals tritt der Krusenbuscher SV am Mittwochabend beim TSV Ganderkesee an. Die Mannschaft will dabei Wiedergutmachung betreiben und ihre Offensivstärke ausspielen.

Nur wenige Tage nach der 1:5-Niederlage beim SC Spelle-Venhaus wartet auf den Krusenbuscher SV die nächste Aufgabe. Am Mittwochabend (Anstoß 19.30 Uhr) ist das Team in der zweiten Runde des Bezirkspokals beim TSV Ganderkesee gefordert. „Wir haben am Mittwochabend um halb acht schon das Pokalspiel in Ganderkesee“, sagte Co-Trainer Robert Gertzen. Nach der Partie in Spelle erhofft er sich eine klare Reaktion seiner Mannschaft: „Da wollen wir nach dem Match gegen Spelle eine Reaktion zeigen auf jeden Fall und uns auf unser Spiel besinnen.“