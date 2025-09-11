Krusenbusch will gegen Hage den Abstand nach unten vergrößern

Für den Krusenbuscher SV ist das Heimspiel am Sonntag gegen den SV Hage ein Duell mit Signalwirkung. „Hage ist für uns ein richtungsweisend so wichtiges Spiel. Nach jetzt vier Spieltagen, wo wir vier Punkte gut haben. Hage steht hinter uns in der Tabelle“, betont Co-Trainer Robert Gertzen.





Mit einem Heimsieg will Krusenbusch den Abstand zu den hinteren Tabellenplätzen vergrößern und das Selbstvertrauen stärken. „Wir wollen mit einem Heimsieg den Abstand nach unten ein bisschen vergrößern und den nächsten Erfolg feiern. Wir sind guter Dinge, dass das funktioniert. Weil wir eben heute gezeigt haben, dass wir das spielerisch können“, erklärt Gertzen und verweist auf die starke zweite Halbzeit im Pokalspiel unter der Woche.

Der Trainer erwartet von seiner Mannschaft eine ähnlich engagierte Leistung: „Ich denke, dass wir am Sonntag ähnlich engagiert und couragiert auftreten werden, wie wir es heute in der letzten Halbzeit getan haben, dass wir spielerisch dominieren werden. Am Ende bin ich mir sehr sicher, dass wir mit unserer Qualität auch Hage schlagen können.“ Gleichzeitig warnt er vor der Erfahrung des Gegners: „Wobei ich Hage selber nicht einschätzen kann. Ich erwarte dennoch, weil es eben eine Mannschaft ist, die über viel Erfahrung verfügt, wenn man so durch den Kader schaut. Eine Mannschaft, die uns körperlich fordern wird.“

Trotz dieser Warnung vertraut Gertzen auf die eigenen Stärken: „Ich denke aber, dass wir spielerisch überzeugen können und das werden auch.“ Die Vorfreude auf die Partie ist groß: „Wir freuen uns auf Sonntag. Wir freuen uns auf ein ziemlich volles Haus. Das Spiel ist um 16 Uhr, das heißt also schön zum Wochenendabschluss und wollen dann definitiv gegen Hage den nächsten Heimsieg feiern.“

Krusenbusch steht derzeit mit vier Punkten auf Rang acht der Tabelle, Hage mit zwei Zählern auf Platz zehn. Ein Sieg würde nicht nur Luft im Abstiegskampf verschaffen, sondern auch das Selbstvertrauen für die kommenden Aufgaben stärken.