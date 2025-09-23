Krusenbusch verliert knapp in Jemgum – Blick geht nach vorn

Am 6. Spieltag der Landesliga Weser-Ems hat der Krusenbuscher SV beim SV Ems Jemgum knapp mit 0:1 verloren. In einer fairen Partie vor positiver Kulisse erzielte Neele Geyken in der 72. Minute den einzigen Treffer des Tages. Schiedsrichter Waldemar Schwab leitete das Spiel souverän.

Krusenbuschs Trainer Lars Windels zeigte sich trotz des Rückschlags insgesamt zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft: „In einer sehr fairen Partie, die von Schiedsrichter Waldemar Schwab stark und souverän geleitet wurde, mussten wir uns knapp mit 0:1 geschlagen geben. Der SV Ems Jemgum war ein toller Gastgeber – die Stimmung rund um das Spiel war rundum positiv und sehr angenehm. Nur mit den Punkten waren die Gastgeber nicht spendabel.“

Die Gäste aus Krusenbusch boten über weite Strecken ein ansehnliches Spiel und hatten gute Szenen im Angriff, blieben aber im Abschluss glücklos. „Wir haben über weite Strecken ein starkes Spiel gezeigt, den Ball gut laufen lassen und uns viele gute Szenen erspielt. Lediglich das Toreschießen haben wir an diesem Tag vergessen“, erklärte Windels. Er bemängelte zudem die Nachlässigkeiten im Schlussviertel: „Im letzten Viertel haben wir zudem etwas zu fahrlässig agiert, was Jemgum den entscheidenden Vorteil verschafft hat.“