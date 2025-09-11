Krusenbusch siegt knapp in Ganderkesee

– Foto: Robert Gertzen

Der Krusenbuscher SV hat sich am Mittwochabend im Pokalspiel beim TSV Ganderkesee mit 1:0 durchgesetzt. Nach einer zunächst zähen ersten Halbzeit steigerten sich die Gäste deutlich und kontrollierten das Spiel.

Der Krusenbuscher SV hat das Pokalspiel am Mittwochabend beim TSV Ganderkesee mit 1:0 gewonnen und damit das Ticket für die nächste Runde gelöst. Das entscheidende Tor erzielte Luisa Reik kurz vor der Pause. Co-Trainer Robert Gertzen zeigte sich nach der Partie zufrieden mit dem Auftritt seiner Mannschaft – auch wenn nicht alles rundlief. „Wir gewinnen das Match 1:0, sind über weite Strecken der Partie überlegen“, sagte Gertzen. In der Anfangsphase habe sich sein Team jedoch schwergetan: „Wir lassen uns in der ersten Halbzeit ein bisschen von dem körperlich harten Spiel der Gastgeberinnen beeindrucken. Nehmen das Ganze ein bisschen an und lassen dadurch unsere spielerischen Qualitäten vermissen.“

Trotzdem gingen die Gäste kurz vor der Pause verdient in Führung. „Wir gehen trotzdem in Führung, auch mehr als verdient durch Luisa Reik“, so Gertzen. „Sie ist nach einem langen Ball frei durch, umkurvt die Torhüterin sehenswert und schiebt eiskalt zur Führung ein.“ Nach dem Seitenwechsel übernahm Krusenbusch die Kontrolle: „In der zweiten Halbzeit haben wir uns spielerisch deutlich gesteigert. Wir haben Ganderkesee zu keiner richtigen Torchance mehr kommen lassen“, betonte Gertzen. Lediglich ein strittiger Pfiff sorgte kurzzeitig für Aufregung: „sie hatten dann noch einen indirekten Freistoß nach angeblichem Rückpass, den man in meinen Augen nicht mal pfeifen darf, weil es kein Rückpass war.“