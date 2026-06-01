Krusenbusch ringt BW Lohne nieder

Mit großem Einsatz und viel Leidenschaft hat sich der Krusenbuscher SV im Heimspiel gegen BW Lohne mit 1:0 durchgesetzt. Für Lohne bedeutete die Niederlage einen Rückschlag im Rennen um Platz fünf der Frauen-Landesliga Weser-Ems.

Der Krusenbuscher SV hat sich im Kampf um den Klassenerhalt mit einem wichtigen 1:0-Erfolg gegen BW Lohne belohnt. Vor heimischer Kulisse entschied Louisa Sophie Reinken die Partie bereits in der 36. Minute zugunsten der Gastgeberinnen.

Lohne tat sich auf schwierigem Geläuf über weite Strecken schwer, das eigene Kombinationsspiel aufzuziehen. Trainer Thomas Bokern musste nach dem Schlusspfiff anerkennen: „Wir müssen heute anerkennen, dass Krusenbusch verdient gewonnen hat. Sie haben alles in dieses Spiel geworfen und uns in vielen Momenten den Schneid abgekauft.“

Dabei hatten die Gäste vor allem im zweiten Durchgang durchaus Möglichkeiten, die Partie noch zu drehen. Mehrfach boten sich gute Eins-gegen-eins-Situationen gegen die Krusenbuscher Torhüterin, die jedoch ungenutzt blieben. „Gerade die Eins-gegen-eins-Situationen gegen die Torhüterin in der zweiten Halbzeit müssen wir einfach besser nutzen“, erklärte Bokern.

Der Trainer sah bei seiner Mannschaft zudem Defizite in den grundlegenden Tugenden: „Wir selbst haben die Einsatzbereitschaft und Spielfreude der letzten Wochen vermissen lassen und konnten auf dem schwierigen Platz unser gewohntes Kombinationsspiel nicht durchsetzen.“ Krusenbusch dagegen stemmte sich mit viel Leidenschaft gegen die Offensivbemühungen der Gäste und verteidigte die Führung konsequent bis zum Schlusspfiff.

Trotz der Niederlage bleibt BW Lohne mit 30 Punkten Tabellenfünfter, spürt aber den Druck der Verfolger aus Aurich und Uelsen. Bokern richtete den Blick bereits wieder nach vorne: „Für uns heißt es: Aufstehen, Krönchen richten und im letzten Spiel nochmal alles geben.“