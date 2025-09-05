Krusenbusch reist zum Spitzenreiterduell nach Spelle

Am Sonntag kommt es in der Frauen-Landesliga Weser-Ems zum Duell zwischen dem SC Spelle-Venhaus und dem Krusenbuscher SV. Spelle ist mit sechs Punkten aus zwei Spielen stark gestartet, während Krusenbusch nach einem Sieg, einem Remis und einer Niederlage aktuell vier Punkte auf dem Konto hat. Beide Teams wollen sich in der oberen Tabellenhälfte festsetzen.
Der SC Spelle-Venhaus rangiert nach zwei Siegen auf Tabellenplatz vier und kann mit einem weiteren Erfolg den Kontakt zur Spitze wahren. Der Krusenbuscher SV liegt mit vier Zählern auf Rang sechs und reist nach dem 3:1-Sieg gegen Olympia Uelsen mit viel Selbstvertrauen an.
Co-Trainer Robert Gertzen blickt der Partie mit Respekt entgegen: „Wir erwarten einen Gegner, der mit sehr viel Erfahrung und Tempo kommt. Sie erwarten eine Spitzenmannschaft, die fußballerisch gut ausgebildet ist. Die Gegner werden uns mit Tempo fordern und auch spielerisch vor Aufgaben stellen, denen wir uns aber gerne stellen und die wir gerne annehmen.“
Trotz der Stärke des Gegners setzt der KSV auf Mut: „Wir erwarten ein Spiel mit viel Tempo, dementsprechend werden wir unser Spiel anpassen wollen, aber auch mutig agieren und nach dem 3:1 gegen Uelsen letztes Wochenende noch den Sieg vergolden. Wir wollen mit Mut und Selbstbewusstsein auftreten und dann schauen wir mal, wozu es am Ende reicht.“
Gertzen macht zudem klar, worauf es ankommt: „Für uns wird es auf eine stabile Defensive, einen ruhigen und konzentrierten Spielaufbau und auf eine gute Mannschaftsleistung ankommen, damit wir in Spelle bestehen können.“