– Foto: Robert Gertzen

Krusenbusch reist zum Spitzenreiterduell nach Spelle Am Sonntag empfängt der SC Spelle-Venhaus den Krusenbuscher SV Verlinkte Inhalte Frauen-LL Weser-Ems Spelle-Venh. Krusenb. SV Robert Gertzen

Am Sonntag kommt es in der Frauen-Landesliga Weser-Ems zum Duell zwischen dem SC Spelle-Venhaus und dem Krusenbuscher SV. Spelle ist mit sechs Punkten aus zwei Spielen stark gestartet, während Krusenbusch nach einem Sieg, einem Remis und einer Niederlage aktuell vier Punkte auf dem Konto hat. Beide Teams wollen sich in der oberen Tabellenhälfte festsetzen.

Der SC Spelle-Venhaus rangiert nach zwei Siegen auf Tabellenplatz vier und kann mit einem weiteren Erfolg den Kontakt zur Spitze wahren. Der Krusenbuscher SV liegt mit vier Zählern auf Rang sechs und reist nach dem 3:1-Sieg gegen Olympia Uelsen mit viel Selbstvertrauen an. Co-Trainer Robert Gertzen blickt der Partie mit Respekt entgegen: „Wir erwarten einen Gegner, der mit sehr viel Erfahrung und Tempo kommt. Sie erwarten eine Spitzenmannschaft, die fußballerisch gut ausgebildet ist. Die Gegner werden uns mit Tempo fordern und auch spielerisch vor Aufgaben stellen, denen wir uns aber gerne stellen und die wir gerne annehmen.“