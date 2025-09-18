Krusenbusch reist mit Selbstvertrauen nach Jemgum

Der Krusenbuscher SV tritt am Sonntag beim SV Ems Jemgum an. Nach Erfolgen in Pokal und Liga fährt das Team optimistisch in den Rheiderländer Norden, warnt aber vor der Stärke des Gegners.

Am 6. Spieltag der Frauen-Landesliga Weser-Ems steht dem Krusenbuscher SV eine knifflige Auswärtsaufgabe bevor: Am Sonntag gastiert das Team beim Tabellendritten SV Ems Jemgum, der bislang mit 12:2 Toren und drei Siegen aus fünf Spielen überzeugt hat.

„Wir wollen Sonntag unsere derzeit gute Form bestätigen und in Jemgum punkten. Dennoch sind wir uns aber auch bewusst, dass wir auf einen starken Gegner treffen und uns jeden Punkt hart erarbeiten müssen“, betonte Co-Trainer Robert Gertzen im Vorfeld der Partie. Nach einem durchwachsenen Saisonstart hat sich Krusenbusch gefangen: Zwei Siege – einer im Pokal und einer in der Liga – haben das Selbstvertrauen zurückgebracht. „Nach zuletzt zwei Siegen in Pokal und Liga fahren wir mit einer gesunden Portion Selbstvertrauen zum Spiel“, erklärte Gertzen.

Jemgum, das aktuell mit zehn Punkten den dritten Tabellenplatz belegt, überzeugte in den letzten Wochen mit einer stabilen Defensive und einer treffsicheren Offensive. Für Krusenbusch, das mit sieben Punkten auf Rang fünf liegt, bietet die Begegnung die Chance, den Anschluss an die Spitzenplätze zu wahren.