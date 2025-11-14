Krusenbusch fordert den Favoriten heraus

Am Samstag trifft der Krusenbuscher SV in der Landesliga Weser-Ems auf die SG Schwefingen/Union Meppen. Während die Gastgeber nach der unglücklichen Niederlage in Lohne auf Punkte aus sind, will Schwefingen seine starke Hinrunde mit einem weiteren Erfolgserlebnis krönen.
Wenn der Krusenbuscher SV am Samstag an der Brandenburger Straße auf Kunstrasen antritt, ist die Rollenverteilung klar – zumindest nach Tabellenlage. Die Gäste der SG Schwefingen/Union Meppen, aktuell Vierter und in guter Form, gehen als Favorit in die Partie. Doch Krusenbusch hat sich zuletzt stabil präsentiert und glaubt an seine Chancen.
Co-Trainer Robert Gertzen betont vor der Partie den gesteigerten Antrieb seines Teams: „Nach der unglücklichen Niederlage in Lohne sind wir auf Wiedergutmachung aus. Wir wissen aber, dass die FSG Union/Schwefingen als eingeschworene Einheit zu uns kommt und uns sicherlich einiges abverlangen wird.“ Trotz der Schwere der Aufgabe blickt Gertzen optimistisch auf das Spiel: „Gerade nach den guten Leistungen der letzten Spiele sind wir optimistisch. Die Favoritenrolle liegt bei den Gästen aus dem Emsland, den Favoriten wollen wir ärgern.“
Personell sieht es für Krusenbusch gut aus. Mehrere Leistungsträgerinnen kehren zurück, was den Gastgeberinnen neue taktische Möglichkeiten eröffnet. „Wir haben einige Optionen und können uns gut einstellen“, so Gertzen weiter.
Auf der Gegenseite reist Schwefingen selbstbewusst nach Oldenburg. Die Mannschaft von Trainer Johannes Meiners hat zwei Siege in Folge im Gepäck und möchte die starke Hinrunde mit einem weiteren Erfolg abschließen. „Morgen wollen wir unsere super Hinrunde mit einem Erfolgserlebnis abschließen, bevor es nächste Woche schon mit der Rückrunde losgeht“, erklärt Meiners.
Gleichzeitig warnt er vor dem Gegner, den man bislang kaum einschätzen kann: „Krusenbusch ist für uns ein völlig unbekannter Gegner, wir erwarten auch dieses Mal ein Spiel auf Augenhöhe.“ Die Vorbereitung stimmt ihn positiv: „Nach einer super Trainingswoche und zwei Siegen in Folge reisen wir mit jeder Menge Selbstvertrauen an.“
Für beide Teams geht es um wichtige Punkte: Schwefingen will den Anschluss an die Spitzengruppe halten, während Krusenbusch den Abstiegsplätzen weiter auf Abstand bleiben möchte. Viel spricht dafür, dass sich die Zuschauer auf ein intensives Duell zwischen zwei formstarken Mannschaften freuen dürfen.