Krupa bringt Uhlsportpark zum Beben - Vorstädter feiern Siegesserie

Nach zuletzt drei Siegen in Folge stand die SpVgg Unterhaching erneut an der Tabellenspitze der Regionalliga Bayern. Zuletzt gelang den Vorstädtern dies am 16. Spieltag. Am Freitagabend empfing die Spielvereinigung den VfB Eichstätt und vergoldete die englische Woche mit dem vierten Dreier in Serie.

Dies deutete sich bereits in der ersten Halbzeit an. Denn hier waren die Vorstädter klar überlegen. Vor allem in der ersten Viertelstunde tauchte Hannemann immer wieder vor Keeper Sauernheimer auf. Die Vorstädter verpatzten aber ihre Chancen, in Führung zu gehen.

Auch im zweiten Durchgang blieb die Bender-Elf dominant und drängte die Eichstätter in ihre eigene Hälfte. Der Ball wollte aber nicht ins Tor. Zur 84. Minute kam dann die späte Erlösung: Der eingewechselte Krupa brachte den Uhlsportpark zum Beben. Nur zwei Minuten nachdem er den Platz betrat, versenkte er den Ball ins rechte untere Toreck.