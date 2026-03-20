Krupa bringt Uhlsportpark zum Beben - Vorstädter feiern Siegesserie

Zum Abschluss der englischen Woche empfing die SpVgg Unterhaching den VfB Eichstätt. Durch einen späten Treffer von Jeroen Krupa vergolden die Vorstädter ihre Woche und holen den vierten Sieg in Serie. Der Live-Ticker zum Nachlesen:
Nach zuletzt drei Siegen in Folge stand die SpVgg Unterhaching erneut an der Tabellenspitze der Regionalliga Bayern. Zuletzt gelang den Vorstädtern dies am 16. Spieltag. Am Freitagabend empfing die Spielvereinigung den VfB Eichstätt und vergoldete die englische Woche mit dem vierten Dreier in Serie.
Dies deutete sich bereits in der ersten Halbzeit an. Denn hier waren die Vorstädter klar überlegen. Vor allem in der ersten Viertelstunde tauchte Hannemann immer wieder vor Keeper Sauernheimer auf. Die Vorstädter verpatzten aber ihre Chancen, in Führung zu gehen.
Auch im zweiten Durchgang blieb die Bender-Elf dominant und drängte die Eichstätter in ihre eigene Hälfte. Der Ball wollte aber nicht ins Tor. Zur 84. Minute kam dann die späte Erlösung: Der eingewechselte Krupa brachte den Uhlsportpark zum Beben. Nur zwei Minuten nachdem er den Platz betrat, versenkte er den Ball ins rechte untere Toreck.
Die Gäste warfen in der Schlussphase noch einmal alles nach vorne. Doch die Hachinger-Defensive stand stabil und ließ nichts zu. Damit bleiben die Vorstädter an der Tabellenspitze und feiern den vierten Sieg in Serie.
SpVgg Unterhaching – VfB Eichstätt 1:0
SpVgg Unterhaching: Erion Avdija, Manuel Stiefler, Nils Ortel, Alexander Winkler, Christoph Ehlich, Simon Skarlatidis, Andy Breuer, Mike Gevorgyan, Tim Hannemann (63. Jorden Aigboje), Cornelius Pfeiffer (82. Jeroen Krupa), Moritz Müller - Trainer: Sven Bender
VfB Eichstätt: Nikolai Sauernheimer, Florian Lamprecht, Johannes Mayer, Bastian Bösl, Daniel Spies, Ferat Nitaj (74. Daniel Hofrichter), Pascal Schittler, Lucas Schraufstetter, Jonathan Grimm, Aurel Kuqanaj (72. Lorenz Rachinger), Bryan Alexander Beusch - Trainer: Dominik Haußner
Schiedsrichter: Andreas Hummel (Betzigau) - Zuschauer: 2025
Tore: 1:0 Jeroen Krupa (84.)