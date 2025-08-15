Krumrat: „Es gefällt mir alles immer besser, vor allem spielerisch“

Der A-Ligist schaut der Saison entspannt entgegen, denn die Vorbereitung der SG Grimlinghausen/Norf verlief zur Zufriedenheit von Coach Lutz Krumradt. Zwar gab es kaum Zugänge, der Kader ist aber dennoch breit und kompakt aufgestellt.

„Ich habe die Mannschaft vor einem halben Jahr übernommen“, sagt Krumradt. „Es gefällt mir alles immer besser, besonders spielerisch entwickelt die Mannschaft sich sehr gut. Aber wir haben auch vier bis fünfmal die Woche trainiert, wenn sich da nichts entwickelt, wäre es schlecht.“ In der Vorbereitung liegt natürlich der Fokus auch immer auf der Fitness. „Konditionell sind wir bei 90 Prozent, aber mal schauen, wie das jetzt nach dem Schützenfest aussieht“, sagt er lachend.

„Es läuft alles sehr entspannt“, sagt der Coach. „Die Trainingsbeteiligung ist gut, wir standen immer mit 14 bis 20 Mann auf dem Platz, ein paar Urlauber sind ja ganz normal.“ Verletzungen gab es keine zu beklagen und auch mit den Testspielen ist der Trainer zufrieden: „Ergebnisse außen vor, aber abgesehen vom Spiel gegen Willich waren die Leistungen alle sehr ansprechend.“ Im Kreispokal gab es einen 2:0-Erfolg gegen Ligakonkurrent SV Glehn. „Das nehmen wir auch als positives Erlebnis mit“, so Krumradt. Im Team passt die Stimmung: „Das Miteinander ist top, da müssen wir gar nicht drüber reden“, fügt der Trainer an. „Alle pushen sich gegenseitig, das läuft echt gut.“

Was noch nicht?

Einen Kritikpunkt findet er trotzdem. „Wir haben in den meisten Spielen zu viele Gegentore kassiert“, bemängelt er. „Abgesehen von den letzten zwei Spielen hatten wir immer Aussetzer in irgendeiner Form. Das müssen wir abstellen – und natürlich gibt es immer etwas, was ausbaufähig ist.“

Wie präsentieren sich die Neuzugänge?

„So wirkliche Neuzugänge haben wir eigentlich gar nicht“, sagt Krumradt. „Jan Zehner ist zurück nach zwei Jahren Pause, zwei Jungs aus der A-Jugend sind mit dabei“, so Krumradt. „Wir haben einen sehr ausgeglichenen Kader und kommen damit bis zur Winterpause. Dann können wir schauen, ob wir nachlegen müssen. Ich denke aber eigentlich nicht.“

Was ist drin in der Saison?

„Als Trainer will man sich immer verbessern“, so Krumradt. Platz zehn war es in der Vorsaison, „Rang sechs bis neun peilen wir jetzt an“, sagt er. In den Top 5 sieht er dieselben Mannschaften, wie die meisten seiner Kollegen: Wevelinghoven, Büttgen, Rosellen, Vorst und die DJK Novesia. Sein Top-Favorit ist Büttgen – „gegen die spielen wir direkt am ersten Spieltag“, so Krumradt. „Wir freuen uns drauf. Das Wetter ist top, wir haben alle gute Laune und wollen uns gut präsentieren. Und auf jeden Fall eine bessere Hinrunde spielen als letzte Saison.“

Da stand die SG Grimlinghausen/Norf nämlich auf einem Abstiegsplatz, in der Rückrunde übernahm dann Lutz Krumradt den Trainerposten und führte das Team in der Rückrundentabelle direkt auf Tabellenplatz drei.