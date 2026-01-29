Krummhörn Cup 2026: Hochspannung in Pewsum steht an

In der Turnhalle in Pewsum steht am Samstag wieder ein besonderer Höhepunkt des regionalen Hallenfußballs auf dem Programm. Mit dem Krummhörn Cup 2026 kehrt ein Turnier zurück, das längst fester Bestandteil im sportlichen Kalender der Gemeinde ist und regelmäßig für volle Ränge sowie eine besondere Atmosphäre sorgt.

Wie bereits im vergangenen Jahr wird der Krummhörn Cup im Ligasystem ausgetragen. Die teilnehmenden Krummhörner Vereine treffen dabei mehrfach aufeinander, was für zahlreiche Spiele, kurze Erholungsphasen und einen kontinuierlich hohen Spannungsbogen sorgt. Der Modus verspricht intensive Begegnungen und lässt wenig Raum für taktisches Abwarten.

Der TuS Pewsum geht dabei mit breiter Brust in das Turnier. Im Vorjahr konnte die Mannschaft den Pokal gewinnen und sich damit die Krone des Hallenturniers sichern. Zusätzlich stärkte zuletzt das starke Abschneiden bei den Emder Stadtmeisterschaften das Selbstvertrauen der Mannschaft, die den Wettbewerb nun erneut mit hohen Erwartungen angeht.