Krummhörn Cup 2026: Hochspannung in Pewsum steht an

In der Turnhalle in Pewsum steht am Samstag wieder ein besonderer Höhepunkt des regionalen Hallenfußballs auf dem Programm. Mit dem Krummhörn Cup 2026 kehrt ein Turnier zurück, das längst fester Bestandteil im sportlichen Kalender der Gemeinde ist und regelmäßig für volle Ränge sowie eine besondere Atmosphäre sorgt.
Wie bereits im vergangenen Jahr wird der Krummhörn Cup im Ligasystem ausgetragen. Die teilnehmenden Krummhörner Vereine treffen dabei mehrfach aufeinander, was für zahlreiche Spiele, kurze Erholungsphasen und einen kontinuierlich hohen Spannungsbogen sorgt. Der Modus verspricht intensive Begegnungen und lässt wenig Raum für taktisches Abwarten.
Der TuS Pewsum geht dabei mit breiter Brust in das Turnier. Im Vorjahr konnte die Mannschaft den Pokal gewinnen und sich damit die Krone des Hallenturniers sichern. Zusätzlich stärkte zuletzt das starke Abschneiden bei den Emder Stadtmeisterschaften das Selbstvertrauen der Mannschaft, die den Wettbewerb nun erneut mit hohen Erwartungen angeht.
Der Krummhörn Cup gilt jedoch nicht nur sportlich als Höhepunkt, sondern auch als gesellschaftliches Ereignis. Die Turnhalle in Pewsum ist traditionell gut gefüllt, die Stimmung ausgelassen und von großer Nähe zwischen Spielern und Zuschauern geprägt. Emotionen, schnelle Tore und leidenschaftlicher Einsatz stehen dabei regelmäßig im Mittelpunkt.
Auch in diesem Jahr hoffen die Verantwortlichen und Beteiligten auf ein echtes Fußballfest. Der Krummhörn Cup 2026 verspricht einen langen Hallenfußballtag mit vielen Spielen und intensiven Duellen – getragen von der Begeisterung der Zuschauer und der besonderen Atmosphäre, die dieses Turnier seit Jahren auszeichnet.