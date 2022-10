Krümeltor führt zum Sieg TuS Lohe gewinnt gegen Steinhagenrnmit Ach und Krach 2:1, überzeugt aber spielerisch zu keiner Zeit.

Der erste glanzlose und schmeichelhafte Sieg ist unter Dach und Fach, nach dem „Wie“ fragt bald keiner mehr: In einem dürftigen Duell der Fußball-Landesliga setzte sich der TuS Lohe gegen die Spvg. Steinhagen knapp mit 2:1 (1:1) durch, weil die Gäste in ihrer starken Phase nach der Pause aus drei klaren Chancen kein Kapital zu schlagen wussten und die Loher durch ein feines „Krümeltor“ von Ricardo Squarra (58.) nach feiner Vorarbeit von Jannik Schade zum 2:1 kamen. Mit Glück und Geschick duselte Squarra den Ball aus fünf Metern über die Linie, Steinhagens Torwart sah glücklos aus.

Die Loher konnten über 90 Minuten nie an die bisher recht guten Heimleistungen gegen Tengern, Schloß Holte oder Heide-Paderborn anknüpfen: Viel zu wenig Tempo in den Umschaltmomenten, keine Struktur im Mittelfeld und wenig Zugriff bei den zweiten Bällen zeichneten das Spiel des TuS aus. Das Fehlen zahlreicher Stammspieler (u.a. Jan Eckert, Niklas Reitner und vier an Corona erkrankten Akteuren wie der Neuzugang Mavretic oder Konak) führte zu einem Substanzverlust im Team. Egal, der Sieg war deshalb umso mehr wert, auch Lohes Trainer Aleksander Knezevic atmete durch: „Nach all den Hiobsbotschaften unter der Woche mit den vielen Absagen und Erkrankungen ist es am Tagesende nur wichtig, dass wir die drei Punkte haben. Vor der Pause haben wir relativ kompakt gestanden, das Gegentor durch die Mitte war viel zu einfach. Wir haben Steinhagen einfach das Mittelfeld überlassen. Nach der Pause haben wir in einer Phase um ein Gegentor gebettelt, waren richtig schlecht auf den zweiten Ball. Schön, dass Jannik Schade wieder mit dabei ist.“

»Haben den Kampf angenommen«