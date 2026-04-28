Krüger und Brandt retten FC O/O II spät einen Punkt gegen Wingst Nach einem Zwei-Tore-Rückstand holt der FC Oste/Oldendorf II im Kellerduell noch ein 2:2. +++ Mit Bildergalerie vom Spiel von FuPa Lüneburg · Heute, 12:10 Uhr · 0 Leser

Szene aus dem Spiel – Foto: Thorben Bornhöft

In der Frauen-Bezirksliga Lüneburg West endete das Kellerduell des 17. Spieltags zwischen dem VfL Wingst und dem FC Oste/Oldendorf II mit 2:2. Der Tabellenletzte empfing den Drittletzten, beide Mannschaften benötigten Punkte im Kampf gegen den Abstieg. Das Hinspiel hatten die Gäste noch mit 6:1 gewonnen, mit der Punkteteilung konnten diese nicht wirklich zufrieden sein.

„Vor dem Spiel hatten wir uns fest einen Sieg vorgenommen und sind entsprechend in die Spielvorbereitung gegangen. Wir wollten das Spiel machen. Allerdings trafen wir ab Anpfiff des Spieles auf einen Gegner, der trotz seines Tabellenstandes, sich auf gar kein Fall bereits aufgegeben hat“, erklärte Gästetrainer Christopher Thielker. Wingst agierte über weite Strecken mit langen Bällen und stellte den FC Oste/Oldendorf II damit vor Probleme. Die Gäste passten sich dem Spielverlauf an, fanden kaum in ihr eigenes Kombinationsspiel und entwickelten nur wenig Torgefahr. Kurz vor der Pause ging Wingst durch Lena Nullmeyer in der 45. Minute mit 1:0 in Führung. „Der 0:1 Halbzeitrückstand war nicht unverdient“, meinte Thielker.