Krüger und Brandt retten FC O/O II spät einen Punkt gegen Wingst

In der Frauen-Bezirksliga Lüneburg West endete das Kellerduell des 17. Spieltags zwischen dem VfL Wingst und dem FC Oste/Oldendorf II mit 2:2. Der Tabellenletzte empfing den Drittletzten, beide Mannschaften benötigten Punkte im Kampf gegen den Abstieg. Das Hinspiel hatten die Gäste noch mit 6:1 gewonnen, mit der Punkteteilung konnten diese nicht wirklich zufrieden sein.
„Vor dem Spiel hatten wir uns fest einen Sieg vorgenommen und sind entsprechend in die Spielvorbereitung gegangen. Wir wollten das Spiel machen. Allerdings trafen wir ab Anpfiff des Spieles auf einen Gegner, der trotz seines Tabellenstandes, sich auf gar kein Fall bereits aufgegeben hat“, erklärte Gästetrainer Christopher Thielker.
Wingst agierte über weite Strecken mit langen Bällen und stellte den FC Oste/Oldendorf II damit vor Probleme. Die Gäste passten sich dem Spielverlauf an, fanden kaum in ihr eigenes Kombinationsspiel und entwickelten nur wenig Torgefahr. Kurz vor der Pause ging Wingst durch Lena Nullmeyer in der 45. Minute mit 1:0 in Führung. „Der 0:1 Halbzeitrückstand war nicht unverdient“, meinte Thielker.
Nach klaren Worten in der Kabine kam der FC Oste/Oldendorf II verbessert zurück auf den Platz. Dennoch erhöhte Wingst in der 69. Minute auf 2:0. Sabrina Steinberg verwandelte einen Freistoß sehenswert in den Winkel.
Die Gäste reagierten mit Wechseln und erhöhtem Druck. Der FC Oste/Oldendorf II drängte nun deutlich stärker nach vorne und belohnte sich mit zwei schnellen Treffern. Jamila Krüger verkürzte in der 77. Minute auf 1:2, nur zwei Minuten später erzielte Neele Brandt den Ausgleich zum 2:2.
In der Schlussphase spielte der FC Oste/Oldendorf II auf Sieg und ging volles Risiko. Dadurch ergaben sich auch noch einige gefährliche Situationen vor dem eigenen Tor, die die Gäste bereinigen mussten. Der erhoffte Siegtreffer fiel nicht mehr.
„Wir werden am Ende der Saison sehen, was dieser Auswärtspunkt wert sein wird. Vor dem Spiel wäre uns der Punkt zu wenig gewesen, hinterher geht der wohl so in Ordnung“, bilanzierte Thielker.