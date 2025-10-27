Krüger nach erstem MSV-Tor: "Hoffe, der Knoten ist jetzt geplatzt"

Auf dem Platz war Krüger von der ersten Minute an ein steter Unruheherd in der Essener Hälfte. Nach fünf Spielminuten nahm er zum ersten Mal Fahrt auf, konnte da aber noch von José-Enrique Rios Alonso vor dem RWE-Strafraum gestoppt werden. Kurz darauf rutschte ihm eine hohe Hereingabe von der linken Seite nur knapp über den Scheitel, ehe er sich nach 23 Minuten endlich selbst belohnen konnte. Joshua Bitter warf auf Conor Noß ein, hinterlief ihn direkt, wurde angespielt und flankte von der Grundlinie zum ersten Pfosten, wo Krüger schon lauerte. "Ich kreuze den Verteidiger und muss nur noch den Fuß hinhalten. Dann ist es schön, dass der Ball auch so durch die Beine rutscht", beschrieb er den Duisburger Führungstreffer aus seiner Sicht.

Dass der RWE durch einen individuellen Fehler der Zebras postwendend ausgleichen konnte war ärgerlich, mehr aber überwog am Ende der Unmut, die deutliche Überlegenheit in der zweiten Halbzeit genutzt und letztlich zwei Punkte verschenkt zu haben. "Ich glaube, hinten raus können wir mit dem Punkt nicht so zufrieden sein. Trotzdem können wir auch stolz sein, was wir für einen Fight liefert haben, dass wir in der zweiten Halbzeit voll auf Sieg gespielt haben. Die Saison ist lang und ich glaube, wenn man so agiert, so auf Sieg spielt und die Siege so sehr will, wie wir es wollen, dann wird das Pendler auch früher oder später wieder zu unserer Seite ausschlagen", erklärte er weiter.