Krüger nach erstem MSV-Tor: "Hoffe, der Knoten ist jetzt geplatzt"

"Endlich" wird sich Florian Krüger am Sonntagabend kurz vor 20 Uhr gedacht haben. Vor wenigen Augenblicken hatte er da den Führungstreffer für den MSV Duisburg im Derby gegen Rot-Weiss Essen erzielt. Am Ende trennten sich die Mannschaften 1:1-Unentschieden, was besonders bei Krüger, seinen Mitspielern und Trainer Dietmar Hirsch für Frust sorgte.
Auf dem Platz war Krüger von der ersten Minute an ein steter Unruheherd in der Essener Hälfte. Nach fünf Spielminuten nahm er zum ersten Mal Fahrt auf, konnte da aber noch von José-Enrique Rios Alonso vor dem RWE-Strafraum gestoppt werden. Kurz darauf rutschte ihm eine hohe Hereingabe von der linken Seite nur knapp über den Scheitel, ehe er sich nach 23 Minuten endlich selbst belohnen konnte. Joshua Bitter warf auf Conor Noß ein, hinterlief ihn direkt, wurde angespielt und flankte von der Grundlinie zum ersten Pfosten, wo Krüger schon lauerte. "Ich kreuze den Verteidiger und muss nur noch den Fuß hinhalten. Dann ist es schön, dass der Ball auch so durch die Beine rutscht", beschrieb er den Duisburger Führungstreffer aus seiner Sicht.
Dass der RWE durch einen individuellen Fehler der Zebras postwendend ausgleichen konnte war ärgerlich, mehr aber überwog am Ende der Unmut, die deutliche Überlegenheit in der zweiten Halbzeit genutzt und letztlich zwei Punkte verschenkt zu haben. "Ich glaube, hinten raus können wir mit dem Punkt nicht so zufrieden sein. Trotzdem können wir auch stolz sein, was wir für einen Fight liefert haben, dass wir in der zweiten Halbzeit voll auf Sieg gespielt haben. Die Saison ist lang und ich glaube, wenn man so agiert, so auf Sieg spielt und die Siege so sehr will, wie wir es wollen, dann wird das Pendler auch früher oder später wieder zu unserer Seite ausschlagen", erklärte er weiter.
Als Torjäger geholt, musste Krüger bis zu seinem achten Einsatz in Zebrastreifen warten, ehe er zum ersten Mal jubeln durfte. Hirsch hatte in der Vergangenheit zwar immer wieder betont, dass die Angreifer nicht an Toren gemessen werden würden, trotzdem war die Erleichterung bei dem 26-jährigen Torschützen spürbar. "Er hat mir immer ein gutes Gefühl gegeben und Druck rausgenommen. Trotzdem ist es für jeden Stürmer der Anspruch, Tore zu schießen. Ich glaube, dafür wird man belohnt und ich glaube, ich habe dafür viel gearbeitet. Es hat nur ein bisschen lange gedauert. Ich hoffe, dass der Knoten jetzt geplatzt ist ", betonte er.
"Ich glaube, es ist extrem wichtig, dass er heute getroffen hat. Es war ein gutes Tor, ein klassisches Stürmertor. Flo hat zuletzt wenig von Anfang an gespielt, heute aber seine Chance genutzt. Das Tor gibt ihm mit Sicherheit weiteren Auftrieb", lobte Hirsch seinen Schützling.
Weiter geht es für die Zebras direkt mit dem nächsten Spitzenspiel. Am kommenden Samstag geht es zum VfL Osnabrück (14 Uhr, FuPa-Liveticker). Da soll nach mittlerweile schon vier sieglosen Partien in der 3. Liga wieder dreifach gepunktet werden. "Osnabrück ist dieses Jahr auch eine Top-Mannschaft. Sie haben in den letzten Spielen gezeigt, dass sie da richtig viel Qualität auf dem Platz haben. Wir fahren nach Osnabrück, um das Spiel zu gewinnen", unterstrich Krüger.