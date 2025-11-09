Krüger-Dreierpack lässt Elstorf jubeln - Este siegt kampflos

Obwohl Kreisliga-Tabellenführer FC Este 2012 aufgrund des Nichtantritts des TSV Auetal die drei Zähler einstreicht, fehlt den Moisburgern vor dem Topspiel gegen den VfL Maschen ein wenig der Spielrhythmus. Sowohl der VfL als auch Luhdorf bleiben dem FCE auf den Fersen. Einen überzeugenden Erfolg feiert Elstorfs Bezirksliga-Reserve mit einem Dreierpack von Klaas Krüger.
In einem szenenarmen Kreisliga-Spiel bestrafte Holvede nach der Pause die Unachtsamkeiten Rosengartens. Zunächst parierte FCR-Keeper Jan-Tony Fritsche noch herausragend gegen TSV-Knipser Malte Weitendorf (51.), nur eine Minute später nickte Henning Smidt aber eine Flanke zur Gäste-Führung ein (52.). Schließlich legte Michel Elmers den zweiten Treffer nach und bescherte Holvede entspanntere Schlussminuten.
Weil der TSV Auetal keine Mannschaft zusammenbekam, wird dem FC Este 2012 der Sieg zugesprochen.
FCE-Teammanager Sven Timmermann: "Die Anfrage, ob wir das Spiel kurzfristig verlegen können, kam am Samstagmittag. Wir haben geprüft, ob es eine Möglichkeit unter der Woche gibt, bei sieben Schichtarbeitern wäre es aber nur zu unserem Nachteil gewesen. Zudem wären wir vor dem Duell mit Maschen und dem spielfreien Wochenende davor gerne wieder in den Spielrhyhtmus gekommen. Deswegen haben wir Auetal gebeten, dass sie versuchen noch eine Mannschaft zusammenbekommen - am Abend haben sie uns dann noch mitgeteilt, dass sie nicht antreten werden."
Der VfL Maschen bringt sich vor dem direkten Duell mit dem FC Este in Position. Im ersten Abschnitt brachte Luca Frenzel den Favoriten in Führung (30.), nach der Pause unterlief Nico Matheja ein Eigentor (65.). In der Schlussphase sicherte sich Torjäger Lukas Erhorn das Schlusswort und machte den Deckel drauf (88.).
Die Tore sparten sich die beiden Duellanten komplett für den zweiten Durchgang auf und am Ende ist mal wieder der MTV Luhdorf-Roydorf der Sieger. Nachdem ein Doppelpack von Kjell Meyer den Torreigen eröffnete (51., 56.), glichen Timm-Frederic Fortmann (62.) und Rene Teschner in nur sieben Minuten aus (69.). Schließlich war es aber einmal mehr MTV-Unterschiedsspieler Leonard Clauer, der den Lucky-Punch für den Überflieger-Aufsteiger setzte (89.).
Keine einfachen Tage für den TSV Winsen/Luhe! Der sechste Sieg in Serie gegen den TSV Heidenau wurde von einem Eklat - das WOCHENBLATT berichtete, dass ein Luhestädter einem Gegenspieler nach Abpfiff einen Faustschlag verpasste, Winsen war Heidenau als Auslöser rassistische Äußerungen vor, die die Gastgeber abstreiteten - überschattet. Nun ist der Lauf des Aufstiegsaspiranten beim Tabellenschlusslicht gestoppt.
Im Umkehrschluss fuhr der TuS Nenndorf einen wichtigen Dreier ein und verkürzt den Rückstand auf das rettende Ufer. Justin Oldenburg (28.) und Steffen Albers (38., 45.+2) verpassten ihren Gästen vor der Pause die entscheidenden Nackenschläge, von denen sie sich nicht mehr erholten. Schließlich gelang Winsen der Anschlusstreffer von Alaadeen Zakaria, letztlich brachten die Nenndorfer ihren Vorsprung aber ins Ziel.
Mit dem zweiten Sieg am Stück verschafft sich Elstorf II weiter die nötige Luft und arbeitet sich ins Tabellenmittelfeld vor. Mit einem Dreierpack stach Klaas Krüger aus einer geschlossenen Mannschaftsleistung hervor, der mit seinem zweiten und dritten Treffer frühzeitig alles klar machte.
Elstorf-Cheftrainer Kristopher Mau: "Das war von der ersten bis zur letzten Minute eine souveräne und bärenstarke Leistung meiner Mannschaft. Wir sind mit der richtigen Einstellung ins Spiel gegangen, waren griffig in den Zweikämpfen und haben unser Spiel konsequent durchgezogen. Zu keinem Zeitpunkt haben wir Zweifel daran gelassen, dass wir das Spiel gewinnen wollen. Auch mit Ball haben wir heute sehr reif agiert, die Räume gut bespielt und uns eine Vielzahl an klaren Torchancen erarbeitet. Defensiv standen wir kompakt, haben wenig zugelassen und waren jederzeit konzentriert. Der Sieg geht in dieser Höhe vollkommen in Ordnung. Glückwunsch an die Mannschaft – das war eine geschlossene Teamleistung, auf der wir aufbauen können."
TuS-Cheftrainer Lennart Gögel über die Vereinskanäle: "Bei Elstorf läuft heute alles zusammen - bei uns nahezu gar nichts. Die Heimmannschaft konnte heute mit einer soliden Spielanlage und einigen guten Einzelspielern einen zu einfachen Erfolg feiern. Für uns gilt es schnell die Köpfe freizukriegen und schon am Freitag unter Beweis zu stellen, dass dieses Spiel ein Ausrutscher war."
Die Partie wurde kurzfristig aufgrund der Unbespielbarkeit des Platzes abgesagt.
