Krüger-Dreierpack lässt Elstorf jubeln - Este siegt kampflos

Im Umkehrschluss fuhr der TuS Nenndorf einen wichtigen Dreier ein und verkürzt den Rückstand auf das rettende Ufer. Justin Oldenburg (28.) und Steffen Albers (38., 45.+2) verpassten ihren Gästen vor der Pause die entscheidenden Nackenschläge, von denen sie sich nicht mehr erholten. Schließlich gelang Winsen der Anschlusstreffer von Alaadeen Zakaria, letztlich brachten die Nenndorfer ihren Vorsprung aber ins Ziel.

Keine einfachen Tage für den TSV Winsen/Luhe! Der sechste Sieg in Serie gegen den TSV Heidenau wurde von einem Eklat - das WOCHENBLATT berichtete , dass ein Luhestädter einem Gegenspieler nach Abpfiff einen Faustschlag verpasste, Winsen war Heidenau als Auslöser rassistische Äußerungen vor, die die Gastgeber abstreiteten - überschattet. Nun ist der Lauf des Aufstiegsaspiranten beim Tabellenschlusslicht gestoppt.

Mit dem zweiten Sieg am Stück verschafft sich Elstorf II weiter die nötige Luft und arbeitet sich ins Tabellenmittelfeld vor. Mit einem Dreierpack stach Klaas Krüger aus einer geschlossenen Mannschaftsleistung hervor, der mit seinem zweiten und dritten Treffer frühzeitig alles klar machte.

Elstorf-Cheftrainer Kristopher Mau: "Das war von der ersten bis zur letzten Minute eine souveräne und bärenstarke Leistung meiner Mannschaft. Wir sind mit der richtigen Einstellung ins Spiel gegangen, waren griffig in den Zweikämpfen und haben unser Spiel konsequent durchgezogen. Zu keinem Zeitpunkt haben wir Zweifel daran gelassen, dass wir das Spiel gewinnen wollen. Auch mit Ball haben wir heute sehr reif agiert, die Räume gut bespielt und uns eine Vielzahl an klaren Torchancen erarbeitet. Defensiv standen wir kompakt, haben wenig zugelassen und waren jederzeit konzentriert. Der Sieg geht in dieser Höhe vollkommen in Ordnung. Glückwunsch an die Mannschaft – das war eine geschlossene Teamleistung, auf der wir aufbauen können."

TuS-Cheftrainer Lennart Gögel über die Vereinskanäle: "Bei Elstorf läuft heute alles zusammen - bei uns nahezu gar nichts. Die Heimmannschaft konnte heute mit einer soliden Spielanlage und einigen guten Einzelspielern einen zu einfachen Erfolg feiern. Für uns gilt es schnell die Köpfe freizukriegen und schon am Freitag unter Beweis zu stellen, dass dieses Spiel ein Ausrutscher war."