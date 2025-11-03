Krüdener und Rimasch führen Bliedersdorf/Nottensdorf II zum Kantersieg

Der Bann ist gebrochen: Nach fünf sieglosen Partien gegen den FC Oste/Oldendorf III feierte der FSV Bliedersdorf/Nottensdorf II im Nachholspiel des 2. Spieltags der 2. Kreisklasse Stade einen deutlichen 6:1-Erfolg.

Von Beginn an kontrollierte die Mannschaft von Trainer Oliver Ebeling das Spiel und kam früh zu mehreren Abschlüssen. In der 18. Minute brachte Kamil Buga sein Team in Führung, als er den Ball aus 16 Metern oben rechts im Tor unterbrachte. „Das Spiel ging für uns ganz gut los, wir haben uns zwei, drei Chancen rausgespielt und hinten nichts zugelassen“, sagte Ebeling. Nur sechs Minuten später folgte der Höhepunkt der ersten Halbzeit: Nach einem Ballgewinn von Bene Marquardt leitete der FSV eine sehenswerte Kombination über Sören Richter und Jerry Hammel ein, die Marcel Krüdener zum 2:0 vollendete. „Für mich das schönste Tor des Tages“, so Ebeling.

Der FC Oste/Oldendorf III, der in der Anfangsphase zu passiv agierte, nutzte in der 33. Minute eine kurze Unaufmerksamkeit und verkürzte durch Niclas Tiedemann auf 2:1. Noch vor der Pause stellte Krüdener den alten Abstand wieder her, als er den Ball aus spitzem Winkel über den Torwart hinweg ins Netz lupfte. „Starkes Spiel von Cello, zwei Tore und ein Assist, freut mich sehr für ihn“, lobte Ebeling seinen Doppelpacker.

Nach dem Seitenwechsel blieb der Gastgeber klar tonangebend. Torhüter Mike Kirstein überzeugte mit mehreren Paraden, während vorne Daniel Rimasch mit einem Doppelschlag in der 57. und 61. Minute auf 5:1 erhöhte. Ein Eigentor von Fabio Busch besiegelte in der 70. Minute den 6:1-Endstand. „Rundum eine tolle Leistung unserer Truppe, bin sehr stolz auf die Jungs“, betonte Ebeling und hob besonders Dustin-Gordon Matthies, Marcel Krüdener und Sören Richter hervor.