Krpan-Show in Vaihingen – Croatia setzt Ausrufezeichen in Herrenberg

Ein überragender Fabijan Krpan führte den SV Vaihingen mit vier Treffern zu einem deutlichen 6:2-Heimsieg über das punktlose Schlusslicht SC Stammheim. Krpan traf in der 11., 24., 66. und 90. Minute. Nick Rudloff (46.) und Tyron Ferrari (57.) steuerten die weiteren Tore bei. Für Stammheim traf Arlind Tuzi doppelt (41., 47.). Vaihingen festigt mit 43 Punkten Platz sieben. Für Stammheim bleibt nur die Hoffnung auf das Ende einer beispiellosen Niederlagenserie – 25 Spiele, 25 Niederlagen.

Im Duell zweier Teams mit Ambitionen auf die obere Tabellenhälfte setzte sich Croatia Stuttgart souverän mit 2:0 beim SV Herrenberg durch. Duje Tokic brachte Croatia in der 27. Minute in Führung. In einer hektischen Nachspielzeit, die ganze sieben Minuten andauerte, sorgte David Vukovic mit dem 2:0 (90.+7) für die Entscheidung. Croatia klettert mit dem Auswärtssieg auf Platz vier, während Herrenberg auf Rang 13 abrutscht und den Blick wieder nach unten richten muss.

Die Partie zwischen dem SV Deckenpfronn und dem SV Bonlanden entwickelte sich zu einem echten Geduldsspiel, das in beiden Halbzeiten erst in den Nachspielzeiten entschieden wurde. Agonis Berisha brachte Bonlanden mit einem Treffer in der 45.+8 Minute kurz vor der Pause in Führung. Die Hausherren warfen in der zweiten Hälfte alles nach vorne und wurden in der allerletzten Aktion belohnt: Alexander Wetsch traf zum vielumjubelten Ausgleich in der 90.+7 Minute. Mit dem Punkt verteidigt Deckenpfronn Rang neun, während Bonlanden mit 45 Zählern nun punktgleich mit dem TV Echterdingen II auf Platz fünf liegt.

Die SpVgg Holzgerlingen bleibt durch einen 4:2-Erfolg über die TSVgg Stuttgart-Münster dem Tabellenführer dicht auf den Fersen. Julius Hamm brachte die Hausherren mit einem Doppelschlag in der 9. und 13. Minute früh auf Kurs. Doch die Gäste schlugen prompt zurück: Simon Knauß (20.) und Yücel-Emre Coskun (22.) stellten binnen zwei Minuten auf 2:2. Noch vor der Pause traf Marco Quaranta (42.) zur erneuten Führung für Holzgerlingen. Den Schlusspunkt setzte Tarek Bahiani in der 90.+7 Minute. Holzgerlingen festigt mit 51 Punkten Platz zwei, Stuttgart-Münster bleibt mit 30 Zählern im unteren Mittelfeld.

Ein unterhaltsames Spiel sahen die Zuschauer in Cannstatt, wo sich die heimische Spvgg mit 3:2 gegen den TSV Rohr Stuttgart durchsetzte. Claudio Caruso traf in der 29. Minute zur Führung, ehe Markus Lurz in der 78. Minute auf 2:0 erhöhte. Doch Azez Koriesh ließ Rohr mit Treffern in der 80. und 90.+2 Minute hoffen – zwischenzeitlich hatte Caruso in der 89. Minute sein zweites Tor erzielt. Cannstatt bleibt mit 50 Punkten auf Rang drei, während der TSV Rohr Stuttgart bei nur 18 Punkten auf einem Abstiegsplatz festsitzt.

Ein spätes Tor von Dennis Zschorsch in der 81. Minute sicherte dem TSV Musberg einen wichtigen 1:0-Heimsieg gegen den ABV Stuttgart. In einer defensiv geprägten Partie setzten die Gastgeber den entscheidenden Stich und behaupten sich mit 32 Punkten im Tabellenmittelfeld. Für ABV war es ein Rückschlag im Kampf gegen den Abstieg – mit 28 Punkten bleiben sie auf Rang 14.

Trotz Führung musste sich der SV Oberjesingen dem VfL Oberjettingen mit 1:2 geschlagen geben. Nick Röhm brachte die Hausherren in der 45. Minute in Front. Nach der Pause übernahm Oberjettingen zunehmend die Kontrolle: Yannick Ruß (66.) und Fabian Seeger (81.) drehten die Partie. Während Oberjettingen mit 39 Punkten Rang zehn festigt, steckt Oberjesingen weiterhin auf Abstiegsplatz 16 fest – punktgleich mit Rohr.

Der VfL Herrenberg zeigte sich beim Gastspiel in Feuerbach effizient. Steven Franguere (26.) und Felix Franke (37.) sorgten mit ihren Treffern für eine schnelle 2:1-Führung, nachdem Hollyfild Bokilo (35.) zwischenzeitlich ausgeglichen hatte. Feuerbach zeigte Moral, kam aber nicht mehr zurück. Die Gastgeber bleiben mit 21 Punkten auf einem Abstiegsplatz, während Herrenberg mit nun 42 Punkten in der erweiterten Spitzengruppe lauert.