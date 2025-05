Kropfmühl: Drei Talente für die neue Saison kommen vom „Sturm“

„Wir sind sehr glücklich, dass wir mit Raphael Bauer, Philipp Riedl und Hannes Riedl drei Eigengewächse zu uns nach Kropfmühl zurückholen konnten“, berichtete uns der sportliche Leiter Andreas Königseder merklich stolz. „Alle drei haben beim FC „Sturm“ Hauzenberg eine super Ausbildung genossen und werden unseren Kader in der Breite als auch in der Spitze verstärken“, ergänzte Königseder.

Nachdem der SVK in der jüngeren Vergangenheit sportlich eine harte Zeit durchlief, beendeten sie die vergangene Saison mit einem sehr zufriedenstellenden dritten Tabellenplatz. Insbesondere in der Rückrunde holte das Team um Spielertrainer Daniel Scholz satte 31 von 36 möglichen Punkten. Dass sich auf der Zugangsseite noch etwas ergeben könnte, schlossen Königseder und Scholz nicht aus. „Da Maximilian Rott und Tobias Veit zur neuen Saison nur noch als Spieler und nicht mehr als Co-Spielertrainer zur Verfügung stehen werden, kann es auch sein, dass sich auf dieser Position noch etwas tun wird“, ließ Königseder verlauten.