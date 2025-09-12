Kronwinkl: Coach Schrafstetter erklärt Rückzug

Das war eine kurze Liaison! Alexander Schrafstetter hat nach nur knapp dreimonatiger Amtszeit beim TSV Kronwinkl seinen Dienst quittiert. Der 39-jährige Übungsleiter, der in der Vorsaison den TSV Vilslern zurück in die Kreisklasse führte, löste zu Beginn der Spielzeit 2025/2026 beim Kreisklassisten Lukas Kofler auf der Chefanweiser-Position ab, kam mit seinem neuen Team aber nicht in die Gänge. Mit mageren vier Zählern sind sind Staudinger, Weber und Kameraden derzeit Tabellenletzter, wenngleich der Rückstand zum rettenden Ufer lediglich drei Punkte beträgt.

"Bei uns gab es nicht den Ansatz einer Trainerdebatte, deshalb bedauern wir den Entschluss von Alex sehr. Er hat uns am Montag mitgeteilt, dass er mit seinem Latein am Ende ist und er keinen Sinn mehr darin sieht, weiterzumachen. Er hat alles probiert, sich voll reingehauen und ist wirklich ein kompetenter Coach. Schade, dass seine Zeit bei uns schon so früh endet", sagt Kronwinkls Abteilungsleiter Peter Brekalo, dem bewusst war, dass es keine einfache Runde werden wird: "Mit Maximilian Krampfl hat uns ein absoluter Leistungsträger verlassen, mit Tim Zankl ein weiterer ganz wichtiger Spieler aufgehört. Externe Verstärkungen haben wir keine bekommen, dafür drei Spieler aus der eigenen Jugend eingebaut. Die Burschen haben Talent, brauchen aber noch Zeit. Daher war uns klar, dass es primär darum gehen wird, am Ende über dem Strich zu stehen."







Ein Tiefpunkt war die 1:6-Schlappe am vergangenen Wochenende beim TSV Baierbach. "Wie sich die Mannschaft in dieser Partie präsentiert hat, geht nicht. Unsere Truppe muss sich wieder gewaltig am Riemen reißen, ansonsten werden wir keine Chance haben", lautet die unmissverständliche Ansage von Brekalo, der hofft, zeitnah einen neuen Übungsleiter präsentieren zu können: "Wir wollen eine gute und vernünftige Lösung finden, die zu uns passt." Im Heimspiel gegen den SC Buch am Erlbach wird Thomas Meindl, der bis zum vergangenen Sommer für die mittlerweile aufgelöste Reserve-Mannschaft zuständig war, das Coaching übernehmen.