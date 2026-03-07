Kronwalds Debüt steigt in Bretten Verbandsliga +++ Zuzenhausen bei einem Abstiegskandidaten gefordert von red. · Heute, 08:00 Uhr · 0 Leser

Zuzenhausen (weiß) sammelte ordentliche Vorbereitungsergebnisse. Am Sonntag in Bretten wird es ernst. – Foto: Berthold Gebhard

Während in den meisten Ligen des badischen Fußballverbands bereits seit vergangener Woche der Ball rollt, lassen sich die Verbandsligisten Zeit. Erst am Samstag eröffnen die spielklassenhöchsten Kicker in Nordbaden das Punktspieljahr 2026. Für die beiden Sinsheimer Vertreter bietet jener Auftakt spannende Aufgaben.

Für den FC Zuzenhausen beginnt eine Rückrunde, in der nach oben wie nach unten nicht mehr viel drin sein wird. Der momentane sechste Rang scheint das Maximum zu sein und um ihn zu halten, sollte beim VfB Bretten ein Auswärtssieg her. Beim Abstiegskandidaten dürfen sich die Schützlinge von Neu-Trainer Mike Kronwald auf einen kampfeslustigen Gegner und tiefe Platzverhältnisse einstellen. Los geht’s am Samstag um 18 Uhr. Tobias Schattschneider gibt nicht allzu viel auf Vorbereitungsphasen. "Wenn es um Punkte geht, zählt´s", sagt der Sportliche Leiter des FC Zuzenhausen. Sein Fazit fällt nicht sensationell, aber auch nicht schlecht aus, wie er weiter berichtet: "Anfangs war es etwas zäh, aber die Richtung, die die Jungs eingeschlagen haben, stimmt."

Das erste Testspiel beim FC Union Heilbronn, ein 1:1-Unentschieden, offenbarte noch Sand im Getriebe. "Da hat man auch gemerkt, dass der Gegner schon eine Woche weiter in der Vorbereitung war", so Schattschneider. Es folgten bessere Leistungen und Ergebnisse, wobei eine schlimme Diagnose die vergangenen Wochen überschattet. Innenverteidiger Marvin Braasch hat sich beim munteren 3:3-Remis bei der SGM Krumme Ebene am Neckar auf deren kleinem und engen Kunstrasen das vordere Kreuzband angerissen. "Das ist unglaublich bitter für Marvin und bedeutet zwangsläufig das Saisonende", sagt der Sportlicher Leiter, der dem 25-Jährigen eine, "schnelle Genesung und gesunde Rückkehr zur neuen Runde", wünscht. Braaschs Fehlen ist für den FC kaum zu kompensieren, der Linksfuß gehört seit 2021 als unumstrittener Stammspieler zu den Leistungsträgern und Führungspersönlichkeiten.