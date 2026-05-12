Kronshagen zwei Mal in Rückstand – Sylla rettet Punkt gegen Dörpum

Roman Reikat (li., TSV Kronshagen), verabschiedet sich mit einem Tor aus Kronshagen – Foto: Ismail Yesilyurt

In einem spannenden Duell der Tabellennachbarn in der Landesliga Schleswig haben sich der TSV Kronshagen und der SV Dörpum mit einem leistungsgerechten 2:2-Unentschieden getrennt. Vor etwa 40 Zuschauern bewiesen die gastgebenden Kronshagener zweimal Nehmerqualitäten und glichen jeweils einen Rückstand gegen die spielstarken Nordfriesen aus. Während Dörpum damit den neunten Tabellenplatz verteidigt, bleibt der TSV direkt dahinter auf Rang zehn.

Die Gäste aus Dörpum fanden trotz der ungewohnten Bedingungen auf dem großen Kronshagener Kunstrasenplatz nach einer kurzen Eingewöhnungsphase gut in die Partie. Besonders durch frühes und hohes Pressing setzten sie die Hausherren unter Druck. In der 28. Minute zahlte sich dieser Aufwand aus: Nach einer präzisen Vorarbeit von Kevin Schickedanz über die linke Seite schob Kevin Thomsen am zweiten Pfosten zur verdienten 1:0-Führung ein.

Die Gäste aus Dörpum fanden trotz der ungewohnten Bedingungen auf dem großen Kronshagener Kunstrasenplatz nach einer kurzen Eingewöhnungsphase gut in die Partie. Besonders durch frühes und hohes Pressing setzten sie die Hausherren unter Druck. In der 28. Minute zahlte sich dieser Aufwand aus: Nach einer präzisen Vorarbeit von Kevin Schickedanz über die linke Seite schob Kevin Thomsen am zweiten Pfosten zur verdienten 1:0-Führung ein.

Lucas Sylla (re., TSV Kronshagen), hier gegen Friedrichsbergs Tim Asmussen, hämmert den Ball zum 2-2 ins Dörpumer Gehäuse. – Foto: Ismail Yesilyurt

h und legte perfekt in den Rückraum ab. Dort nahm Lucas Sylla Maß und hämmerte den Ball unhaltbar zum 2:2-Endstand in den Winkel. Es war Syllas zweiter Saisontreffer. In der Schlussphase verpasste Torge Jess sogar den Siegtreffer, als er im Eins-gegen-eins am stark reagierenden Dörpumer Schlussmann scheiterte.

Zufriedenheit auf beiden Seiten

Nach dem Abpfiff zeigten sich beide Trainerlager mit der Punkteteilung einverstanden. SV-Co-Trainer Felix Kille, der die Belastung der letzten Wochen spürte, nahm den Zähler gerne mit:

„Den Punkt nehmen wir heute definitiv gerne mit. Gerade auswärts in Kronshagen ist es immer eine schwere Aufgabe“.

Auch Coskun Yamak lobte die Einstellung seiner Truppe:

„Die Jungs haben’s super gemacht, Moral gezeigt, zweimal in Rückstand geraten. Wir hätten mit etwas Glück das Spiel auch drehen können“.

Während Kronshagen nun dem Saisonfinale gegen Klausdorf entgegenblickt, freut sich der SV Dörpum auf den Abschluss vor heimischer Kulisse gegen Comet Kiel.

Stimmen zum Spiel

TSV Kronshagen: Möller – Wallenstein (62. Sylla), Wethgrube (72. Abdula), Hencke, Kallenbach – Jasari, Möller (72. Morawe), Ruge (46. Jess), Rixen, Boz – Reikat (62. Schmitz).

Trainer: Coskun Yamak.

TuS Jevenstedt: Erk Christiansen (46. Hansen) – Momme Petersen (72. Kjell Möllgaard), Ebsen, Peretzke, Paulsen – Lasse Möllgaard – Bahnsen, Wierzowiecki, Finn Christiansen (54. Magnussen), Schickedanz (82. Freiberg) – Thomsen (86. Lemke).

Trainer: Felix Kille.

SR: Simon Schmeling (Heider SV)

Ass.: Tjark Schröder, Maxim Bade.

Z.: 40.

Tore: 0:1 Kevin Thomsen (28.), 1:1 Roman Reikat (43.), 1:2 Thorge Jess (57., ET), 2:2 Lucas Sylla (69.).