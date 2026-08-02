Kronshagen wird Favoritenrolle beim 2:0 gegen Heikendorf gerecht

Kalvi Rumohr (Heikendorfer SV) in der eigenen Box gegen Erdogan Cumur (li., TSV Kronshagen). – Foto: Ismail Yesilyurt

Der TSV Kronshagen hat zum Auftakt der Landesliga Schleswig seine Ambitionen untermauert. Nach namhaften sommerlichen Verstärkungen zwingen die Kronshagener im Duell der Kieler Randgemeinden den Heikendorfer SV verdient mit 2:0 (1:0) in die Knie.

Gegen kompakt stehende Gäste musste sich die Mannschaft von Trainer Coskun Yamak zunächst geduldig zeigen. Heikendorf trat mit massiven personellen Sorgen und einer Rumpftruppe an. Heikendorfs Coach Mark Hungerecker berichtete: „Allein schon neun Urlauber plus den einen oder anderen Kranken oder Verletzten, hat's dann natürlich von der Ausgangslage nicht einfach für uns gemacht. Wir haben Kronshagen das Leben schwer gemacht.“ Tatsächlich ließen die Gäste im ersten Durchgang wenig zu und hatten durch Jack Palm sogar eine gute eigene Konterchance, verpassten jedoch die mögliche Führung.

Die Hausherren übernahmen wie erwartet die Spielkontrolle und bauten viel Ballbesitz auf. Kronshagens Coach Yamak beschrieb den Matchplan des Gegners: „Heikendorf hat einen Matchplan mitgebracht und wollte erst mal die Null halten, solange es geht, und hat das Zentrum dicht gemacht.“

Lange biss sich der Favorit die Zähne aus, ehe kurz vor dem Pausenpfiff der Knoten platzte. Nach einem gut ausgespielten Angriffs über die Außen schlug Lars Wethgrube eine präzise Flanke an den zweiten Pfosten. Rune Möller schraubte sich hoch und köpfte das Leder unhaltbar gegen die Laufrichtung des Keepers ins lange Eck zur umjubelten 1:0-Führung (40.).

Hencke sorgt für die Vorentscheidung – Heikendorf vergibt Anschlusstreffer

Nach dem Seitenwechsel änderte sich das Bild kaum: Kronshagen ließ Ball und Gegner laufen, um Lücken in der massierten Abwehr zu reißen. Der verdiente Lohn folgte in der 60. Minute: Justus Schröder zog aus rund 18 Metern wuchtig ab. HSV-Schlussmann Maximilian Müller lenkte den strammen Schuss noch überragend aus dem Winkel, doch zu allem Unglück landete der Abpraller genau vor den Füßen von Sebastian Hencke, der problemlos zum 2:0 einschieben musste.

In der Folge versuchte Heikendorf noch einmal alles, um zurück ins Spiel zu finden. Über den eingewechselten Junus Telli (dessen späten Abschluss in der 82. Minute der Ex-Heikendorfer Ole Sand blockte) sowie Dennis Lühr boten sich den Gästen Möglichkeiten zum Anschlusstreffer. Doch entweder scheiterten sie am starken Keeper Paul Frech oder an sich selbst.