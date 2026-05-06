Kronshagen verpflichtet Keeper Paul Frech

Paul Frech und Trainer Coskun Yamak (TSV Kronshagen). – Foto: TSV Kronshagen

Der TSV Kronshagen stellt die Weichen für die Zukunft und setzt auf der Torhüterposition auf ein Talent aus den eigenen Reihen. Wie der Landesligist bekannt gab, wird Paul Frech zur kommenden Saison fest in den Ligakader aufrücken. Damit bleibt der Verein aus dem Kieler Speckgürtel seiner Linie treu, junge Spieler gezielt zu fördern.

Paul Frech ist aktuell noch für die U19 des Vereins aktiv und kämpft dort in der A-Junioren Regionalliga Nord um den Klassenerhalt. Dass er das Talent für die Pfosten im Blut hat, kommt nicht von ungefähr: Er ist der Sohn von Michael Frech, der einst drei Jahre lang das Gehäuse von Holstein Kiel hütete.

Trainer Coskun Yamak zeigt sich hocherfreut über die Beförderung des Nachwuchstalents und betont, dass man den Youngster bereits seit rund zwei Jahren intensiv beobachte. In dieser Zeit habe Frech einen „wirklich starken Fortschritt gemacht“.

Besonders seine Leistungen als Stammtorhüter in der Regionalliga dienten als Empfehlungsschreiben für die Herrenmannschaft. Yamak hebt vor allem die mentalen Stärken des jungen Keepers hervor:

„Für sein Alter bringt er eine bemerkenswerte Ruhe und Ausstrahlung auf den Platz, die gerade auf der Torwartposition enorm wichtig ist.“

Neben der Zuverlässigkeit auf der Torlinie schätzt das Trainerteam vor allem die spielerischen Qualitäten des Neuzugangs. Paul Frech gilt als moderner Torhüter, der das Spiel aktiv mitdenkt und auch unter gegnerischem Druck spielerische Lösungen im Aufbau findet.

Der nächste Schritt in der Landesliga

Für den TSV Kronshagen, der im Sommer in seine dritte Spielzeit in der Landesliga Schleswig geht, ist die Verpflichtung eine logische Konsequenz aus der bisherigen Ausbildung.

„Für uns war klar, dass wir ihm jetzt den nächsten Schritt ermöglichen wollen. Ich bin überzeugt, dass er sich im Ligakader weiterentwickeln und eine wichtige Rolle einnehmen kann“, so Yamak weiter.

Mit dieser Personalie sichert sich der TSV nicht nur ein vielversprechendes Talent, sondern sorgt auch für Kontinuität auf einer der wichtigsten Positionen im Kader.