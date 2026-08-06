Kronshagen im Kieler Derbykampf mit 1:0 siegreich bei Rot-Schwarz von Ismail Yesilyurt · 06.08.2026, 21:27 Uhr · 0 Leser

Malte Andres (li.,) is Kronshagens Matchwinner mit dem Golden Goal. – Foto: Ismail Yesilyurt

Die Begegnung zweier Teams, bei denen viel Disziplin und großer Einsatz von den Trainer in die DNA codiert worden ist, entscheidet der Gast aus Kronshagen mit 1:0 gegen die Heimelf Rot-Schwarz Kiel. Somit gewinnt die von der Papierform favorisierte Mannschaft das Duell. Die Gäste, die sich vor der Saison unter anderem mit Hochkarätern wie Laurynas Kulikas und Teyi Lawson-Body sowie den Youngstern Justus Schröder und Milo Sankowski stark verstärkt hatten, untermauerten damit ihre Ambitionen. Nach dem 2:0 gegen den Heikendorfer holt sich die Auswahl von Coskun Yamak somit auch am 2. Spieltag in der Landesliga Schleswig die Maximalausbeute von drei Punkten.

Starker Beginn und Führung durch Malte Andres Die Kronshagener fanden gut in die Begegnung, mussten jedoch vor einem frühen Rückstand auf der Hut sein. TSV-Coach Coskun Yamak schilderte den Spielbeginn: „Wir sind sehr gut ins Spiel reingefunden, hatten auch das Spiel unter Kontrolle bis zu einer Aktion, wo es eigentlich Foulspiel für uns geben müsste, der Schiri aber weiterlaufen lässt. Kommt dann Marc Zeller am zweiten Pfosten zu einer freien Einschussmöglichkeit, aber Paul Frech konnte den Ball super halten und hat uns dann vor dem Rückstand bewahrt.“ Mitte des ersten Durchgangs schlugen die Gäste dann eiskalt zu: Julius Siebenhüner steckte den Ball mustergültig in die Spitze, und Malte Andres schob das Leder nach starker Ballmitnahme trocken ins kurze Eck zum 0:1 ein (25.).

Defensive Stabilität bringt den Sieg über die Zeit Auch im zweiten Durchgang hatten die Kronshagener optische Vorteile und verpassten bei Kontern und aussichtsreichen Umschaltsituationen durch Rune Möller eine höhere Führung. Dennoch zeigte sich Yamak mit der kämpferischen Leistung und der erneut weißen Weste rundum zufrieden: „Aber die Jungs haben gefightet, haben die Null gehalten. Wir haben jetzt in zwei Spielen kein Gegentor kassiert, und vorne kriegen wir immer unsere Möglichkeiten.“

Teyi Lawson-Body (TSV Kronshagen), hier in der Partie gegen Heikendorf aufgerückt, ist in der Abwehr ein wichtiger Stabilsator. – Foto: Ismail Yesilyurt

Trotz großer Gegenwehr und einem beherzten Auftritt der von Ove Saß trainierten Rot-Schwarz-Kieler blieb es am Ende beim knappen 0:1. Während der TSV Kronshagen zuversichtlich auf das kommende Spitzen-Duell und Derby am Sonntag um 15 Uhr zuhause gegen Inter Türkspor blickt, verdiente sich auch der kämpferische Gegner lobende Worte von den Gästen.