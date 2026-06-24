Krone richten und aufstehen - TSV Emmering blickt nach schmerzvollem Abstieg wieder voraus

Der TSV Emmering steigt nach acht Jahren aus der Kreisliga ab. Abteilungsleiter Andreas Bauer nennt im Interview die Verletzung von Stammspielern als einen der Gründe.

Mittlerweile ist die bittere Last-Minute-Niederlage des TSV Emmering im Relegationsspiel gegen den TSV Babensham über zwei Wochen her. Ganz verarbeitet ist das 2:3 vor 1549 Zuschauern in Forsting aber bislang nicht. Für die Grün-Weißen endeten damit acht Kreisliga-Jahre schmerzhaft. Emmerings Abteilungsleiter Andreas Bauer spricht im EZ-Interview über die guten Zeiten, den Verarbeitungsprozess sowie die Gründe für den unerwarteten Abstieg.

Herr Bauer, wurde die späte Niederlage gegen Babensham mittlerweile verarbeitet?Andreas Bauer: Die Last-Minute-Niederlage schmerzt natürlich sehr. Vor allem die Art und Weise, wie das Ergebnis zustande gekommen ist. Die Mannschaft hat bis zum Schluss gekämpft. Ab der 85. Minute sind dann einige Situationen gegen uns gelaufen und so haben wir das Spiel noch aus der Hand gegeben. Das war sinnbildlich dafür, wie die gesamte Saison verlaufen ist. Ich möchte aber auch an dieser Stelle dem TSV Babensham zum Aufstieg gratulieren, der aufgrund der ersten Hälfte nicht unverdient noch gewonnen hat. Jetzt heißt es aber auch wieder, nach vorn zu schauen, ‚Krone richten’ und wieder aufzustehen.Mit der Niederlage in Forsting endeten acht Jahre in der Kreisliga. Wie blicken Sie auf diese Zeit zurück?Wir hatten jetzt acht tolle Jahre in der Kreisliga. Was in dieser wunderschönen Zeit sportlich sowie emotional alles in Emmering passiert ist, war echt der Wahnsinn. Und das meine ich im positiven Sinne. Wir sind auf einer sportlichen Welle geritten. Wenn mir vor acht Jahren einer gesagt hätte, dass wir so lange Kreisliga spielen, hätte ich sofort unterschrieben. Insofern zunächst einmal Hut ab, was hier alle im Verein die letzten Jahre geleistet haben. Hierfür möchte ich allen Trainern, Spielern sowie Funktionären und Fans ein großes Dankeschön aussprechen.Nachdem es im Vorjahr noch um den Aufstieg in die Bezirksliga ging, kam der Abstieg heuer unerwartet. Haben Sie die Saison schon aufarbeiten können? Welche Gründe haben Sie dafür ausgemacht?Hier gibt es mehrere Gründe. Wir hatten die letzten zwei Jahre ja auch schon Relegation. Vergangene Saison wären wir fast aufgestiegen. Wir wussten aber selbst, wie die Kreisliga tickt und dass hier jeder jeden schlagen kann. Wer lange verletzungsfrei bleibt und einen Lauf bekommt, spielt vorn mit. Das ist uns in der vorletzten Saison sehr gut gelungen, da hat sich am Ende ein Führungsspieler nach dem anderen verletzungsbedingt verabschiedet. Wir wussten vor dieser Saison, dass es schwer werden könnte.War es nicht aufzuhalten?Unser Kapitän Simon Wimmer ist von Anfang an ausgefallen. Ab Spieltag 3 hat sich mit Marinus Riedl, Florian Oeckl und Thomas Leykam der Rest der Mittelfeldachse komplett verabschiedet. Danach sind noch vier weitere Spieler weggebrochen. Dies hat sich auch im Training ausgewirkt. Die Kicker, die noch da waren, haben jede Woche auf einer anderen Position gespielt. Aufgrund der vielen Ausfälle konnte auch nie so richtig ein bestimmtes System eingespielt werden.Nach dem Winter besserte sich aber doch die Situation. Warum gelang die Wende nicht?In der Rückrunde kamen dann einige Spieler wieder zurück, hatten aber nach der langen Ausfallzeit einiges aufzuholen und kamen eigentlich nicht mehr in den gewohnten Rhythmus, den es für eine Aufholjagd gebraucht hätte. Unabhängig von der Kaderstärke, waren aber auch genügend Spiele dabei, die wir auch hätten gewinnen müssen. Diese Saison hat absolut das Spielglück gefehlt. Vielleicht hatten wir das Pulver ein Jahr davor verschossen.Die letzte Patrone war der Trainerwechsel im April.Ich möchte mich noch einmal bei Elvis Nurikic für die letzten zwei Jahre bedanken. Es war trotz aller personellen Probleme eine schöne Zeit und besonders das erste Jahr mit der Relegation zur Bezirksliga wird immer in Erinnerung bleiben. Wir haben die letzten Wochen unter der Regie von Tom und Bernhard Köck noch einmal alles versucht, um den Rückstand aufzuholen. Die beiden Trainer haben die Zügel gewaltig angezogen und die Spieler waren mit sehr viel Fleiß und Motivation dabei. Erst durch diesen Kraftakt hatten wir noch die Möglichkeit, über die Relegation den Klassenerhalt zu sichern. Letztlich muss man sagen, dass die Kaderprobleme für die Kreisliga zu groß waren.Welche Schlüsse ziehen Sie daraus?

Wichtig ist, dass der gesamte Kader auch in der kommenden Saison zusammenbleibt. Die meisten Spieler sind verletzungsfrei. Die Jungs sind motiviert, um in der Kreisklasse wieder anzugreifen.