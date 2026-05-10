Kromsdorf beendet historische Serie des SV Stahl

Die Stahlelf begann zielstrebig und bereits nach 6 Minuten klatschte der Ball von Kelle an den Pfosten. Hier deutete sich schon an,dass an diesem Tag auch etwas das nötige Spielglück fehlte.

Am Freitag verpasste unsere Ü35 leider das Ziel zum 5. mal in Folge ins Pokalfinale einzuziehen. Am Ende stand nach einer hart umkämpften Partie eine knappe 2:1 Niederlage in Kromsdorf.

Was sich dann später leider bei einem übersehenen Handspiel im Strafraum der Gastgeber und einem weiterer Lattentreffer nach Freistoß von Purzel bewahrheiten sollte.Die Gastgeber gingen bereits in der 9. Min. nach einem langen Ball über die Abwehr in Führung. Bis zur Pause spielte man zwar überlegen und das Spiel fand größtenteils in der Kromsdorfer Hälfte statt.

Man lies aber die letzte Durchschlagskraft und die Konzentration im Abschluss vermissen.

Durch einen ähnlichen Konter wie beim Führungstreffer hätten die Gastgeber fast noch auf 2:0 erhöht vor dem Pausenpfiff.

Die 2. Halbzeit begann dann mit einer etwas zielstrebigeren Stahlelf die teilweise auch gefällig in der gegnerischen Hälfte kombinierte,jedoch beim letzten Pass schluderte bzw. mit den sich ergebenden Tormöglichkeiten fahrlässig umging.

Dies sollte sich in der 70. Minute rächen.

Die Heimelf nutze eine Einladung der Gäste und erhöhte auf 2:0.

Dieser Treffer gab noch einmal den letzten Schub Motivation im Kromsdorfer Lager und sie verteidigten die Führung aufopferungsvoll und mit Leidenschaft obwohl die Kräfte zunehmend nachließen.

Unsere Elf konnte leider daraus kein Kapital mehr schlagen und hatte selbst mit vielen Wehwehchen und Verletzungen zu kämpfen.

Ob es am mangelnden Training liegt,darüber wurde danach ausgiebig diskutiert.

Eine ganze Reihe an Eckbällen und hereingaben fanden keinen Abnehmer.

So dauerte es bis zur 90. Spielminute bis Linde endlich den Anschlusstreffer erzielen konnte.

Er brachte einen abgewehrten Ball im Nachschuss gekonnt im gegnerischen Tor unter.

Leider kam dieser Treffer etwas zu spät.

Als unsere Elf alles nach vorne warf ergaben sich Räume und Konter für das Heimteam.

Unser Maxi entnervte die gegnerischen Stürmer in seiner unnachahmlich gelassenen Art ganze 3 mal hintereinander.

Hier hätten die Gastgeber alles klar machen müssen.

So mussten sie noch die 4 Minuten Nachspielzeit überstehen bis sie am Ende ins Pokalfinale einzogen.

Gratulation an die Kromsdorfer und viel Erfolg im Finale gegen Schöndorf am 12.6. in Mellingen.

Für die Stahlelf heißt es jetzt erstmal Wunden lecken und regenerieren.

Ein Teil der Truppe hat aber bis zur Sommerpause noch ein straffes Programm.

Es stehen noch einige Testspiele mit der SG Weida/Uborn Ü32 an ( unter anderem das Heiko Weber Benefizspiel in Weida am 5.6. ).

Vorher wird noch gegen Zeulenroda getestet am 18.5. bevor es zur Thüringer Landesmeisterschaft nach Weimar geht am 31.5.

Vom 11.-14.6. findet dann der DAHSC 2026 in Rutesheim statt!

Allen Beteiligten viel Erfolg und bleibt verletzungsfrei.

STAHL FEUER 🔥