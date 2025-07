Krombacher Hessenpokal im Bergstadion

Beide Vereine kennen sich aus vielen gemeinsamen Jahren in der Gruppen- und Verbandsliga, ehe die Adler vor zwei Jahren in Hessens höchste Amateurklasse aufgestiegen sind.

Für Weidenhausen ist es der erste Pflichtspieleinsatz in der neuen Saison, das für Sonntag angesetzte AKE-Kreispokalspiel musste dem Hessenpokaltermin weichen. Dörnberg durfte hingegen schon zwei Mal im Krombacher Kreispokal ran und steht bereits nach Siegen gegen die SG Altenhasungen/Oelshausen/Istha (6:1) und den TSV Immenhausen (4:1) im Viertelfinale und ist somit auf dem besten Weg wieder die Hand in Richtung Hessenpokalteilnahme 2027 auszustrecken.

Auch wenn für beide das Saisonziel "Klassenerhalt" in der Verbands- bzw. LOTTO Hessenliga im Vordergrund stehen dürfte, ist die Teilnahme am Hessenpokal ein besonderes Highlight im Spielplan und natürlich hoffen beide auf das "große Los" in einer der nachfolgenden Runden.

Wer der Gegner des Sonntagsgewinners sein wird, ergibt sich bereits am 1. August, wenn in Grünberg die zweite Runde ausgelost wird. Dabei werden die 16 Gewinner erneut in vier regionale Töpfe aufgeteilt und jeweils zwei Partien daraus ermittelt. Angesetzt werden die Spiele vorraussichtlich am 3. September.

In der Dritten Runde steigen dann die Dritt- und Regionalligisten sowie LOTTO Hessenligameister FSV Fernwald ein. Spieltermin ist lt. Rahmenkalender des HFV der 8. Oktober.

Anpfiff im Bergstadion ist am Sonntag um 15 Uhr. Geleitet wird das Spiel vom Regionalligaschiedsrichter Felix Ebert.