Krombacher-Cup der SG 47 Bruchmühle feiert Premiere mit Derbyfieber

Mit dem 1. Krombacher-Cup betritt die SG 47 Bruchmühle Neuland. Erstmals richtet der Verein ein eigenes Hallenturnier für Herrenmannschaften aus und setzt dabei bewusst auf regionale Nähe, bekannte Gesichter und sportlichen Wettbewerb. Am Samstag wird die Erlengrundhalle in Altlandsberg zum Zentrum des Hallenfußballs, wenn acht Teams aus unterschiedlichen Spielklassen in zwei Gruppen antreten und ab dem Nachmittag um den Premieren-Titel spielen.

Ein Turnier mit Signalwirkung für den Gastgeber Der Krombacher-Cup markiert einen besonderen Schritt für die SG 47 Bruchmühle. Nach Jahren ohne eigenes Männer-Hallenturnier steht nun erstmals ein kompletter Wettbewerb unter eigener Regie im Kalender. Das Turnier ist klar strukturiert, sportlich ambitioniert und bewusst regional ausgerichtet. Mit zwei eigenen Mannschaften geht der Gastgeber selbst in den Wettbewerb und stellt sich dem direkten Vergleich mit Nachbarvereinen.

Ein Teilnehmerfeld mit regionalem Profil Acht Mannschaften bilden das Starterfeld, das mehrere Ligen abdeckt. Mit der SG 47 Bruchmühle I und II sind Kreisoberliga und Kreisliga vertreten. Hinzu kommen der MTV 1860 Altlandsberg aus der Kreisoberliga, der SV Germania 90 Schöneiche II aus der Landesklasse sowie weitere Teams aus Kreis- und Kreisligen. Diese Mischung sorgt für sportliche Reibungspunkte, ohne den Charakter eines regionalen Derbys zu verlieren.

Der Rahmen: Halle, Einlass und Turnierbeginn Austragungsort ist die Erlengrundhalle in Altlandsberg. Der Einlass beginnt um 13 Uhr, der Turnierstart ist für 14 Uhr angesetzt. Die Spielzeit beträgt zwölf Minuten pro Partie. Damit verbindet der Modus hohes Tempo mit ausreichend Raum für taktische Abläufe, ohne den Hallencharakter zu verlieren. Zuschauer erwartet ein kompakter Turniertag mit klarer Dramaturgie bis zum Finale am frühen Abend.

Gruppe A: Gastgeber und direkte Konkurrenz

In der Gruppe A trifft die SG 47 Bruchmühle auf den MTV 1860 Altlandsberg, den SV Gartenstadt 71 und den FC Neuenhagen 1913 II. Bereits die Gruppenzusammensetzung verspricht intensive Duelle, da mehrere Teams regelmäßig aufeinandertreffen. Der Auftakt der Gruppe erfolgt mit der Partie SG 47 Bruchmühle gegen den MTV 1860 Altlandsberg. In dieser Konstellation entscheidet jeder Punkt über den Einzug ins Halbfinale.

Gruppe B: Mischung aus Erfahrung und Ambition

Die Gruppe B setzt sich aus dem SV Germania 90 Schöneiche II, der TSG Rot-Weiß Fredersdorf/Vogelsdorf, der SG 47 Bruchmühle II und dem SV Rot-Weiß Werneuchen zusammen. Auch hier ist der Derbycharakter präsent. Besonders die zweite Mannschaft des Gastgebers steht im Fokus, da sie sich gegen etablierte Teams behaupten muss, um in die K.-o.-Runde einzuziehen.

Die Vorrunde als erste Bewährungsprobe

In beiden Gruppen spielt jeder gegen jeden. Der Modus ist eindeutig: Die beiden besten Mannschaften jeder Gruppe erreichen das Halbfinale. Punktverluste wiegen schwer, da es keine Ausweichmöglichkeiten gibt. Die Vorrunde dient nicht nur der Qualifikation, sondern auch der Positionsbestimmung innerhalb eines engen Teilnehmerfeldes.

Der Übergang in die Entscheidungsspiele

Ab 17:30 Uhr beginnt mit den Halbfinals die entscheidende Phase des Turniers. Der Sieger der Gruppe A trifft auf den Zweiten der Gruppe B, parallel spielt der Zweite der Gruppe A gegen den Ersten der Gruppe B. Ab diesem Moment zählt nur noch das Ergebnis. Fehler lassen sich nicht mehr korrigieren, Führungen müssen konsequent verteidigt werden.

Platzierungsspiele als Teil des Wettbewerbs

Auch für die Teams, die das Finale nicht erreichen, bleibt der sportliche Wert erhalten. Um 18:10 Uhr wird Platz fünf ausgespielt, ehe um 18:20 Uhr das Spiel um Platz drei folgt. Diese Partien sorgen dafür, dass jede Mannschaft einen klaren Abschluss im Turnierverlauf erhält und die Platzierungen sportlich ausgespielt werden.

Das Finale als Höhepunkt der Premiere

Der Turniersieg wird um 18:35 Uhr ausgespielt. In zwölf Minuten entscheidet sich, wer den ersten Krombacher-Cup der SG 47 Bruchmühle gewinnt. Dieses Finale bündelt den gesamten Turniertag: regionale Rivalität, körperliche Präsenz, taktische Klarheit und die besondere Atmosphäre eines erstmals ausgetragenen Wettbewerbs.

Organisation, Zuschauer und Atmosphäre

Tickets sind zum Preis von 5 Euro im Vorverkauf bei der HEM-Tankstelle in Bruchmühle sowie an der Tageskasse erhältlich. Ermäßigte Tickets für 3 Euro gibt es nur an der Tageskasse. Für die Verpflegung am Turniertag sorgt das Sportlerheim Bruchmühle, wodurch der Turniertag auch abseits des Spielfeldes einen familiären Rahmen erhält. Die Veranstalter rechnen mit reger Zuschauerresonanz und einer Halle, die den Charakter eines echten Hallenderbys annimmt.