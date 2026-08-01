Krombacher Bezirkspokal: Drei Bezirksligisten starten Sonntag

– Foto: Birte Meyer

Drei Bezirksligateams greifen am Sonntag um 15 Uhr in die erste Hauptrunde des Krombacher Bezirkspokals ein. Heeslinger SC II trifft auf Aufsteiger TSV Dörverden, Ippensen/Wohnste fährt nach Fischerhude-Quelkhorn, Wörpetal misst sich mit Ritterhude.

Die Sommerpause ist seit vergangenem Wochenende beendet und der Betrieb auf den Fußballplätzen der Region nimmt wieder Fahrt auf. Zuletzt qualifizierten sich die Bezirksligateams des Heeslinger SC II, der SV Ippensen/Wohnste und des FC Wörpetal für die erste Hauptrunde im Kampf um den Krombacher Bezirkspokal, dessen Partien nun anstehen. Alle drei Mannschaften müssen am Sonntag um 15 Uhr mit ihren jeweiligen Gegnern die Kräfte messen.

Doch zu sicher darf sich der HSC II nicht sein. „Die guten Leistungen in den Testspielen waren aber meistens gegen klassentiefere Mannschaften. Dementsprechend wird das Spiel gegen Dörverden ein Härtetest zum Ende der Saisonvorbereitung. Ich sehe das Spiel auch als Gradmesser, um einzuschätzen, wo wir am Ende der Vorbereitungsphase stehen“, so Cordes weiter.

Die Heeslinger Reserve empfängt auf eigenem Rasen den Aufsteiger aus der Kreisliga TSV Dörverden. Den neuen Bezirksliga-Konkurrenten einzuschätzen, fällt dem HSC-Coach, Robin Cordes, denkbar schwer. „Uns erwartet eine Wundertüte, denn ich habe Dörverden noch nie spielen sehen“, sagt er. „Wir haben aber in den vergangenen Wochen gute fußballerische Leistungen gezeigt und ich hoffe, dass wir daran anknüpfen können.“

In den Heeslingern Reihen wird am Sonntag der langzeitverletzte Daniel Holsten fehlen. Auch der Einsatz von Marco Sobolewski ist unwahrscheinlich und von Kapitän Calvin Blicharski fraglich.

Ippensen/Wohnste bekommt es mit Fischerhude-Quelkhorn zu tun



Das Team der SV Ippensen/Wohnste reist am Sonntag zum TSV Fischerhude-Quelkhorn. SV-Trainer Timo Peters freut sich auf die Partie und verweist auf die gute Leistung im Qualifikationsspiel gegen den Bezirksliga-Konkurrenten MTV Riede und den deutlichen 5:0-Sieg, mit dem die SV ein Ausrufezeichen setzte.

„Schon gegen Riede lag uns der Wettkampfcharakter deutlich besser. Daher bin ich überzeugt, dass wir die Mentalität von vergangener Woche wieder auf den Platz bekommen und im Hinblick auf die Saison einen guten Abschluss der Vorbereitung haben werden“, so Trainer Peters.

FC Wörpetal mit erstem Härtetest gegen Ritterhude



André Petersen, Trainer des neuen Bezirksligisten FC Wörpetal, sieht das anstehende Spiel auf Wilstedter Rasen gegen TuSG Ritterhude als erste Bestandsprobe. „Ritterhude ist ein etablierter Bezirksligist mit viel Erfahrung auf diesem Niveau. Wir kriegen einen guten Gegner und freuen uns auf die Herausforderung“, so Petersen weiter. „Für uns ist es ein neuer Wettbewerb, für den wir vergangene Woche den Startschuss gegeben haben, und an den Erfolg wollen wir anknüpfen.“

Trainerkollege Dennis Bargemann verweist auf ein Testspiel gegen den TuSG, in dem der FC eine 3:0-Halbzeitführung aus der Hand gab und am Ende 3:3-Unentschieden spielte. Daraus leitet er den großen Kampfgeist der Ritterhuder ab. Trotzdem findet er: „Als Neuling im Bezirkspokal haben wir nichts zu verlieren und brauchen uns nicht zu verstecken.“