Krönung in Kuckum: Der Meister steht fest

Der neue Meister heißt Kuckum

Mit einem späten Treffer sichert sich Kuckum den vorzeitigen Titel und steigt verdient in die Bezirksliga auf. In einem umkämpften Spiel sorgte Benedict Krüger in der 88. Minute für die Erlösung. Die Defensive der Gastgeber stand einmal mehr sicher – das Prunkstück der Meistermannschaft. Dremmen hielt gut dagegen, blieb aber ohne zählbaren Ertrag. Kuckum krönt eine dominante Saison und darf nun feiern. Was gibt es schöneres, als zuhause die Meisterschaft zu feiern?