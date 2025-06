Krönung der Rückrunde bleibt aus – Rotherbl wird Backa Nachfolger

Der Erfolg wäre durchaus denkbar gewesen: Denn Mitte der zweiten Halbzeit gab der Stadionsprecher in Steinhöring den Poinger Fans Futter mit der Durchsage, dass der Höhenkirchener Ausgleichstreffer in Haar gefallen sei. Und kurz darauf verpasste Julius Wohner die Riesenchance des Gastes auf die Führung und scheiterte nur um Zentimeter, die Unterkante der Latte verhinderte das 1:0.

Aber wenig später erschallte wieder der Sprecher mit der Kunde der Haarer 2:1-Führung – die Hoffnungen der Poinger Fußballer schwanden in der Steinhöringer Nachmittagssonne. Es blieb hier eine torlose Partie. Das Remis war das Ende aller blau-gelben Poinger Träume, auch wenn Haar sich in der Nachspielzeit noch das Höhenkirchener 2:2 fing.

Thomas Rotherbl wird Backa-Nachfolger

„Wir haben einfach zu spät zum Siegen angefangen. Die Rückrunde war überragend, leider hat es am Ende nicht ganz gereicht“, bilanzierte Poings Pressesprecher Florian Muck die am Ende auf dem dritten Platz beschlossene Saison. „Wir wollen aber den Schwung der Rückrunde mit in die neue Saison mit nehmen.“ In diese geht der TSV Poing weiter mit Spielertrainer Stefan de Prato und hofft auf eine Leistungsstabilisierung im nächsten Jahr.

Beim TSV Steinhöring hingegen entschied sich die Trainerpersonalie auch für die kommende Saison. Nachdem Meistertrainer Maxi Backa (wir berichteten) zum Landesligisten TSV Wasserburg wechselt, übernimmt in Steinhöring der bisherige Co-Trainer Thomas Rotherbl die Verantwortung, ihm zur Seite steht zukünftig Mijo Bacak als Assistent.

„Am Ende war es ein gerechtes Unentschieden, es gab Chancen auf beiden Seiten“

Steinhörings Fußball-Abteilungsleiter Bertram Sprenger

Die Partie selbst fühlte sich keineswegs wie ein 0:0 an, mehrfach verhinderte das Aluminium einen Treffer. „Am Ende war es ein gerechtes Unentschieden, es gab Chancen auf beiden Seiten“, setzte Steinhörings Fußball-Abteilungsleiter Bertram Sprenger das Adjektiv „gerecht“ unter die letzte Kreisklassen-Begegnung der Spielzeit 2024/25.