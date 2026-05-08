Krönt Wolfenbüttel II sich zum Meister?

– Foto: Sascha Drenth

Der MTV Wolfenbüttel könnte mit Schützenhilfe den Meistertitel gegen Union Salzgitter an diesem Spieltag festmachen, Goslar und Bad Harzburg spielen währendessen jeweils gegen Vahdet Salzgitter und Üfingen und setzen alles daran den Kampf weiter etwas offen zu halten. Während Ilsetal und Kissenbrück schon als Absteiger feststehen kämpfen viele Teams darum den Abstand zu den Abstiegsrängen zu vergrößern.

Zwischen beiden Mannschaften liegt vor dem direkten Duell lediglich ein Punkt Unterschied. Besonders auffällig ist dabei die gegensätzliche Dynamik der jüngsten Ergebnisse: Während Fortuna Lebenstedt zuletzt gegen Union Salzgitter mit 1:0 gewann und in der Formtabelle stabil wirkt, kassierte Salder beim 1:7 in Üfingen eine der deutlichsten Niederlagen der Saison. Das Hinspiel endete 2:2, nachdem Fortuna in der Schlussphase noch ausglich. Für beide Teams bietet sich nun die Gelegenheit, sich im dicht gedrängten Tabellenmittelfeld etwas Luft zu verschaffen. Gerade für den VfL dürfte es nach dem Debakel in Üfingen darum gehen, eine unmittelbare Reaktion zu zeigen.

SV Union Salzgitter (12.) – MTV Wolfenbüttel II (1.) Der Tabellenführer geht als klarer Favorit in diese Partie. Wolfenbüttel II stellt mit 95 Treffern die mit Abstand beste Offensive der Liga und reist zudem mit einer starken Formkurve an: Vier Siege aus den vergangenen fünf Partien sprechen für die Konstanz des Spitzenreiters. Das Hinspiel endete mit einem klaren 7:0-Erfolg des MTV, der damals bereits zur Pause komfortabel führte. Union Salzgitter verlor zuletzt knapp mit 0:1 bei Fortuna Lebenstedt und steckt weiterhin im unteren Tabellenbereich fest. Gegen den Ligaprimus steht die Mannschaft daher vor einer besonders anspruchsvollen Aufgabe.

So., 10.05.2026, 15:00 Uhr SV Wendessen Wendessen SC Gitter SC Gitter 15:00 PUSH

SV Wendessen (8.) – SC Gitter (6.) Das direkte Duell zweier nahezu gleichauf liegender Mannschaften besitzt hohe Bedeutung für die Platzierung im oberen Mittelfeld. Gitter reist mit Rückenwind an, nachdem zuletzt Salzdahlum mit 3:1 besiegt wurde. Das Hinspiel war eng umkämpft. Damals setzte sich Gitter mit 3:2 durch, nachdem die Partie mehrfach gekippt war. Wendessen ist in letzter Zeit aber eine Macht. Gegen den Spitzenreiter gab es zwar eine Niederlage aber aus den fünf Spielen davor gab es 4 Siege und 1 Unentschieden für die Gos-Elf.

MTV Salzdahlum (14.) – FG Vienenburg-Wiedelah (7.) Für Salzdahlum geht es um wichtige Punkte im Kampf aus der Abstiegszone rauszukommen. Die jüngsten Ergebnisse sprechen für den MTV: Vier Siege aus den letzten sechs Spielen, wobei die beiden Niederlagen die letzten zwei Spiele von Salzdahlum waren. Vienenburg-Wiedelah zeigte sich zuletzt wechselhaft, nur ein Sieg aus den letzten fünf Spielen und der gegen Schlusslicht Kissenbrück. Das Hinspiel ging klar an die FG, die damals mit 5:1 gewann. Dass die Mannschaft trotz zwischenzeitlicher Rückschläge immer wieder zu Toren kommt, unterstreicht die hohe Trefferzahl von inzwischen 65 Saisontoren.

SV Kissenbrück (16.) – FC Viktoria Thiede (4.) Die Ausgangslage ist eindeutig: Kissenbrück steht mit fünf Punkten abgeschlagen am Tabellenende, während Thiede trotz der jüngsten 1:4-Niederlage gegen den Goslarer SC weiter zur Spitzengruppe zählt. Bereits das Hinspiel verdeutlichte die Kräfteverhältnisse beim deutlichen 5:0-Erfolg der Viktoria. Für Kissenbrück, das zuletzt mit 1:5 in Vienenburg verlor, wird es erneut darum gehen, gegen eines der defensivstärksten Teams der Liga Stabilität zu entwickeln und sich vernünftig zu verabschieden.

So., 10.05.2026, 15:00 Uhr KSV Vahdet Salzgitter KSV Vahdet S Goslarer SC 08 Goslar 15:00 PUSH

KSV Vahdet Salzgitter (13.) – Goslarer SC 08 (3.) Für den Goslarer SC 08 ist die Partie von erheblicher Bedeutung im Rennen um die Spitzenplätze. Die Mannschaft reist mit starker Form an, gewann vier der vergangenen fünf Spiele und überzeugte zuletzt insbesondere beim 4:1 in Thiede. Außerdem ist man seit acht Spielen ungeschlagen und das Hinspiel entschied Goslar mit 3:1 für sich. Der KSV Vahdet zeigte zuletzt allerdings zwei Gesichter: Dem überzeugenden 3:0 in Ilsetal folgten eine deutliche Niederlage gegen Bad Harzburg. Im engen Bereich oberhalb der Abstiegsplätze zählt für die Gastgeber dennoch nahezu jeder Punkt.

FC Ilsetal (15.) – VfL/TSKV Oker (11.) Für Ilsetal ist die Saison zwar rechnerisch gelaufen aber es geht immer noch um einen ordentlichen Abschied. Mit lediglich 15 Punkten rangiert die Mannschaft klar auf einem Abstiegsplatz und verlor zuletzt mit 0:3 gegen Vahdet Salzgitter. Auch die Formtabelle weist auf anhaltende Probleme hin: Vier Niederlagen aus den vergangenen fünf Spielen verdeutlichen die schwierige Lage. Oker dagegen kommt mit Rückenwind nach dem spektakulären 4:3 gegen Bad Harzburg, bei dem der Siegtreffer erst in der Nachspielzeit fiel. Bereits das Hinspiel gewann der VfL/TSKV deutlich mit 5:1. Besonders offensiv präsentiert sich Oker trotz der insgesamt negativen Tordifferenz weiterhin gefährlich.

So., 10.05.2026, 15:00 Uhr TSG Bad Harzburg Bad Harzburg TSV Üfingen Üfingen 15:00 PUSH