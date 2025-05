Krönt sich Viktoria Potsdam im Topduell gegen Perleberg zum Meister?

Im Spitzenspiel trifft der Tabellenführer SV Viktoria Potsdam auf den Verfolger aus Perleberg. Viktoria führt mit 67 Punkten souverän die Tabelle an, gewann zuletzt mit 4:2 beim TSV Chemie Premnitz. Tom Nattermann (4., 23.), Anton Fischer (44.) und Tobias Francisco (50., Foulelfmeter) sorgten früh für klare Verhältnisse. Das Hinspiel ging mit 3:1 an Potsdam – Jeff Salpeter (44., 90.+3) und Dennis Rothenstein (80.) trafen damals für die Gäste. Perleberg reist mit Selbstvertrauen an: Beim 5:1-Sieg gegen Babelsberg 74 glänzten Franz Arndt (14., 27.) und Thomas Brackrock (34., 90.+1) jeweils doppelt. Perleberg ist aktuell Tabellenzweiter. Mit einem Sieg könnte sich Viktoria Potsdam vorzeitig die Meisterschaft sichern.

Für beide Teams geht es um Abstand zur Abstiegszone. Saarmund steht mit 23 Punkten auf Rang 13, Babelsberg 03 II liegt mit 25 Punkten auf Rang elf. Die Gäste reisen mit einem historischen 11:1-Kantersieg gegen Neuruppin II im Gepäck an. Jonas Tzitschke traf dabei dreifach (58., 86., 90.). Auch im Hinspiel war Babelsberg 03 II deutlich überlegen: Jonas Tzitschke erzielte dort ebenfalls drei Treffer beim 4:0-Heimerfolg. Saarmund will Revanche – und Punkte gegen den direkten Konkurrenten.

Nach der 1:5-Niederlage in Perleberg steht der FSV Babelsberg 74 unter Druck. Gegner Wittstock liegt mit 40 Punkten auf Rang sieben. Im Hinspiel setzte sich Babelsberg 74 mit 3:1 durch: Jannis Glaser traf bereits in der 1. Minute, Finn Matti Minkwitz (83.) und Tom Jakobczyk (90.) entschieden die Partie spät. Wittstock gewann zuletzt mit 2:1 gegen Saarmund, Nick Matuschak traf kurz vor der Pause (45.).

Nauen empfängt den Tabellenzwölften Michendorf, der zuletzt Pritzwalk mit 2:0 besiegte. Moritz Bronowski (52.) und Mircea Popa (84.) erzielten die Tore. Nauen unterlag mit 0:2 in Schenkenberg und steht mit 30 Punkten auf Rang neun. Das Hinspiel endete 1:1 – Sebastian Schenk sicherte Michendorf in der 86. Minute den Punkt.

Brieselang will die deutliche Hinspiel-Niederlage (1:5) vergessen machen. Damals traf Pascal Karaterzi doppelt (29., 41.), Finn Niklas Spirius legte ebenfalls zwei Tore nach (80., 83.). Schenkenberg reist mit einem 2:0-Heimsieg gegen Nauen an und liegt mit 40 Punkten auf Rang sechs. Brieselang steht mit 43 Punkten knapp davor auf Rang vier – es ist ein direktes Duell im oberen Tabellendrittel.

Zum Abschluss empfängt der Tabellenfünfte aus Wittenberge den Tabellenvierzehnten Premnitz. Veritas will die 0:1-Niederlage in Golm vergessen machen. Premnitz verlor zuletzt mit 2:4 gegen Potsdam, zeigte aber in der zweiten Hälfte Moral – Lennard Wieland (52.) und Noah Lange (65.) trafen. Das Hinspiel ging mit 5:1 klar an Veritas, unter anderem durch Tore von Frederik Töpfer (26.) und Christoph Poorten (37.).