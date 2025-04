Krönt sich Havelse zum Meister? Stadtderbys in Lübeck und Hamburg

Der SC Weiche Flensburg muss das Ruder so schnell wie möglich wieder herumreißen. Der SC liegt auf dem letzten Rang der Formtabelle und noch in der Gefahrenzone, möglicherweise in die Abstiegsränge abzurutschen. Der SV Werder Bremen II ist seit vier Spielen ohne Niederlage. Gegen Holstein Kiel II holten die Bremer am vergangenen Spieltag einen Sieg, zuvor spielte der SV zweimal Remis und holte einen weiteren Sieg. Das Hinspiel endete mit einem 4:1-Sieg für den SV Werder Bremen II.

Beim Spiel zwischen dem FC Eintracht Norderstedt und dem SV Meppen treffen zwei Mannschaften aus dem Tabellenmittelfeld aufeinander. Der SV Meppen liegt auf Rang neun und 39 Punkte auf dem Konto. Norderstedt hat drei Punkte weniger und liegt drei Ränge hinter Meppen, befindet sich aktuell aber in Top-Form und geht mit einem Sieg gegen Tabellenführer Havelse in die Partie gegen Meppen. Das Hinspiel endete mit einem 1:1-Unentschieden.

---

Die Kickers aus Emden konnten ihre sehr gute Form aus der Hinrunde bisher nicht in die Rückrunde mitnehmen. Nach 17 Spieltagen stand Emden auf Rang zwei, in der Rückrundentabelle liegen die Kickers auf Rang zehn. Trotzdem spielt Emden als Aufsteiger eine hervorragende Saison. Jeddeloh wartet seit sechs Spielen auf einen Sieg. Viermal trennte sich der SSV mit einem Unentschieden, zweimal ging Jeddeloh als Verlierer vom Platz. Das Hinspiel endete mit einem 3:1-Sieg für den BSV Kickers Emden. ---

Das Stadtderby in Lübeck steht an! Der VfB empfängt Phönix. In der Tabelle liegen beide Mannschaften direkt hintereinander. Phönix liegt auf Rang fünf mit 45 Punkten, der VfB einen Platz dahinter mit 43 Punkten. Der VfB führt die Gesamtbilanz bisher deutlich an. 13 Spiele gingen an den VfB, vier Spiele an Phönix und elf Partien endeten mit einem Remis. Das Hinspiel endete mit einem 1:1-Unentschieden. ---

Das zweite Stadtderby des Spieltags liefern sich der Hamburger SV II und der FC St. Pauli II. Der HSV steht in der Tabelle etwas besser da und geht mit einem Sieg in das Derby. St. Pauli hat das vergangene Spiel verloren, blieb in den drei Spielen zuvor jedoch ohne Punktverlust. Mit einem Sieg könnte der HSV unter die ersten fünf kommen, für St. Pauli wäre ein einstelliger Tabellenplatz möglich. Das Hinspiel endete mit einem 4:1-Sieg für den Hamburger SV II. ---