Krönt sich Haus im Wald zum Meister? - Röhrnbach II empfängt Schmiding

Am kommenden Wochenende steht der 24. Spieltag in der A-Klasse Freyung an. Der SV Haus im Wald kann sich mit zwei Siegen vorzeitig zum Meister krönen. Am Freitag trifft der Spitzenreiter auf den SV Kumreut und am Sonntag auf den SV Grainet II. Währenddessen trifft Ringelai am Samstag auf die SG Preying/Tittling und der SSV Hinterschmiding auf den SV Röhrnbach II. Dieses und alle weiteren Spiele des kommenden Wochenendes nun im Überblick: