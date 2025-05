Krönt sich die SG Großziethen schon zum Meister?

– Foto: Rene Hofrichter

Der 27. Spieltag in der Landesklasse Ost bringt richtungsweisende Partien im Kampf um die Meisterschaft, die Plätze im Verfolgerfeld – und den Klassenerhalt. Tabellenführer SG Großziethen gastiert beim Vorletzten in Bestensee und könnte sich vielleicht schon die Meisterschaft sichern, da die ärgsten Verfolger Teltower FV 1913 und SG Schulzendorf 1931 im direkten Duell aufeinandertreffen.

Eisenhüttenstadt muss nach dem 2:6-Debakel in Schöneiche Wiedergutmachung leisten. Die frühe Führung durch Konstantin Klippenstein verpuffte, danach kassierte das Team sechs Gegentreffer. Markendorf reist mit einem spektakulären 5:4 gegen Bestensee im Rücken an. Bartosz Donigiewicz sicherte in der 90.+5 Minute den Last-Minute-Sieg. Im Hinspiel fegte Markendorf Dynamo mit 5:0 vom Platz – zwei Treffer von Donigiewicz und Tore von Abdoulie Jadama, Igor Tadeusz Kurkowski und Felix Müller sicherten damals einen souveränen Sieg. ---

Zossen holte beim 4:2-Auswärtserfolg in Guben drei wichtige Punkte. Pascal Knop, Sebastian Roch, Yahya Ben Nasseur und Owen Tyron Mehlhorn trafen spät, nachdem man zweimal in Rückstand lag. Schöneiche meldete sich mit einem furiosen 6:2 gegen Eisenhüttenstadt zurück – Max Otto Hanke traf doppelt. Das Hinspiel war eine klare Angelegenheit: Schöneiche fertigte Zossen mit 7:1 ab. Auch diesmal erwartet der MSV eine schwere Aufgabe. ---

Beide Teams stehen im Tabellenmittelfeld. Die Admira gewann zuletzt klar mit 5:0 in Müllrose, Daniel Kemnitz, Maurice Etienne Fischer und Andre Hönow erzielten die Tore. Guben unterlag trotz zweimaliger Führung gegen Zossen mit 2:4. Im Hinspiel siegte der BSV mit 3:0, alle Treffer erzielte damals Luca Bäcker, der das Spiel im Alleingang entschied. Ein Sieg wäre für beide Mannschaften ein Befreiungsschlag im unteren Drittel. ---

Das Topspiel des Spieltags steigt in Schulzendorf. Die Gastgeber gewannen zuletz mit 3:0 gegen Dahlewitz und schoben sich auf Rang drei. Nico Beyer, Leif Priebe und Steven Ewaldt trafen für die Heimelf. Teltow kommt mit Rückenwind: Der Tabellenzweite dominierte beim 4:0 in Wünsdorf – Silas Schelinski erzielte dabei einen Dreierpack. Im Hinspiel siegte Teltow mit 2:1. Für beide Mannschaften geht es um alles. Sollte das Match mit einem Unentschieden enden, könnte sich dTabellenführer SG Großziethen mit einem Sieg vorzeitig die Meisterschaft sichern. ---

Wünsdorf rutschte nach der herben 0:4-Niederlage gegen Teltow aus der Spitzengruppe. Spartak Doda war im Hinspiel beim 4:1-Sieg dreifacher Torschütze. Niederlehme kassierte zuletzt ein 0:6 bei Spitzenreiter Großziethen und steht mit nur 17 Punkten tief im Tabellenkeller. Gegen die schwächelnden Wünsdorfer muss gepunktet werden, sonst droht der Abstieg. ---

Bestensee verlor am letzten Spieltag auf dramatische Weise in Markendorf mit 4:5 – trotz drei Treffern in der zweiten Halbzeit. Nun wartet mit Großziethen der Tabellenführer, der zuletzt Niederlehme mit 6:0 abfertigte. Ahmed Jabr traf doppelt, auch Calvin Winzer, Christian Reuter und Amadeus Wirth waren erfolgreich. Im Hinspiel gewann Großziethen mit 3:2 – Danilo Larysch erzielte damals den Siegtreffer. Alles andere als ein Auswärtssieg wäre eine Überraschung. ---

Beide Teams trennen nur zwei Punkte. Dahlewitz verlor in Schulzendorf mit 0:3, Eintracht setzte sich mit 1:0 gegen Briesen durch – Max Böhme erzielte das Tor des Tages. Im Hinspiel trennten sich die Teams 1:1: Nico Engelage brachte Eintracht in Führung, Marcel Blume glich aus. Ein Duell auf Augenhöhe wird erwartet, in dem beide Teams ihre gute Ausgangslage sichern wollen. ---