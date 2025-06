Krönt sich der SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen in Seelow zum Meister?

Für den SV Frankonia Wernsdorf 1919 geht es darum, Platz fünf abzusichern. Nach dem knappen 1:0-Sieg in Fürstenwalde und dem 3:2-Hinspielsieg gegen Krieschow reisen die Gäste mit Revanche im Sinn an. Der VfB Krieschow II hat den zuletzt abgebrochenen Vergleich gegen Pneumant und will nun sein Punktekonto ausbauen.

