🏆Krönender Saisonabschluss💛🖤Zwei Legenden verabschieden sich🏆

Mit einem spektakulären 5:4 gegen den FC Gossau beendet unsere 2. Mannschaft die Meisterschaft. Über die gesamte Saison hinweg war das Team die konstanteste Mannschaft der Liga und sicherte sich den Titel souverän und ungefährdet schon vor einer Woche.

Doch an diesem Nachmittag standen vor allem zwei Spieler im Mittelpunkt: Luca Tschirky und Pascal Pause. Zwei Legenden, die den FC Männedorf über mehr als zwei Jahrzehnte geprägt haben und Generationen von Spielern begleitet haben.