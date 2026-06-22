🏆Krönender Saisonabschluss💛🖤Zwei Legenden verabschieden sich🏆

Mit einem spektakulären 5:4 gegen den FC Gossau beendet unsere 2. Mannschaft die Meisterschaft. Über die gesamte Saison hinweg war das Team die konstanteste Mannschaft der Liga und sicherte sich den Titel souverän und ungefährdet schon vor einer Woche.
Doch an diesem Nachmittag standen vor allem zwei Spieler im Mittelpunkt: Luca Tschirky und Pascal Pause. Zwei Legenden, die den FC Männedorf über mehr als zwei Jahrzehnte geprägt haben und Generationen von Spielern begleitet haben.
Dass beide in ihrem letzten Spiel nochmals treffen, passt perfekt zu ihrer Geschichte. Ein Abschied, wie man ihn sich nicht schöner hätte schreiben können – auf dem Höhepunkt, als Meister und mit unzähligen Erinnerungen im Gepäck. ❤️
Danke Tschirky. Danke Pause. Für euren Einsatz, eure Leidenschaft und alles, was ihr für diesen Verein geleistet habt.
Jetzt heisst es: Sommerpause geniessen, Kräfte sammeln und voller Vorfreude auf das nächste Kapitel blicken. Die 3. Liga wartet – und wir sind bereit, gemeinsam die nächsten grossen Ziele anzugreifen. 💛🖤
Torschützen:
14’ Ivan Bochicchio
26’ Nico Bochicchio
41’ Daniel Di Bella
61’ LUCA TSCHIRKY
75’ PASCAL PAUSE