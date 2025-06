Krönender Abschluss für den TSV Goltern

Mit einem deutlichen 5:2-Erfolg beim MTV Rehren hat der TSV Goltern eine herausragende Saison in der Bezirksliga abgeschlossen. Für Trainer Gustav Kuhn war es nicht nur ein gelungenes letztes Spiel, sondern auch ein Meilenstein für den Verein: „Das war echt der krönende Abschluss einer sehr, sehr tollen Saison. Ich muss echt sagen, das war die erfolgreichste Saison, seit es den TSV Goltern gibt.“

Dabei begann die Partie aus Sicht der Gäste alles andere als ideal. „Wir sind schlafmützig ins Spiel reingekommen, haben dem Gegner den Ball quasi auf den Fuß gespielt“, so Kuhn. Schon in der 3. Minute nutzte Julian Lattwesen die Unachtsamkeit zur frühen Führung für Rehren. Doch Goltern reagierte: „Dann hatten wir eine schöne Kombination über Aydan über die Außenseite, wo Kolter nur noch einschieben muss“, beschreibt Kuhn den Ausgleich in der 20. Minute.

Die Gäste erhöhten den Druck und gingen durch Kolter erneut in Führung. „Fast identisch die Situation, diesmal war es Leon Bock, der Kolter bedient – der lässt noch zwei aussteigen und schiebt am Torwart vorbei ein.“ Ein erneuter Abwehrfehler führte noch vor der Pause zum Ausgleich, doch nach dem Seitenwechsel zeigte der TSV Goltern seine spielerische Klasse: „Ich glaube, das war die beste Kombination der ganzen Saison“, lobte Kuhn die Aktion über Aydan, Busch und Kolter zum 3:2.