Kröll dreifach zur Stelle – Neuhadern siegt 3:0 gegen DJK Pasing

Neuhadern erwischte einen Start nach Maß. Bereits in der 5. Minute schickte Maximilian Hartmann mit einem perfekt getimten Pass in die Tiefe Dominik Schamberger auf die Reise. Dieser bewies Übersicht und legte uneigennützig quer auf Nicolas Kröll, der zur frühen 1:0-Führung einschob.

Nur drei Minuten später fiel das 2:0: Nach einem energischen Ballgewinn von Dominik Schwankl wurde Hartmann erneut zum Initiator. Mit viel Übersicht bereitete er den Treffer vor, ehe Kröll eiskalt vollstreckte. Innerhalb von acht Minuten hatte sich Neuhadern eine komfortable Ausgangslage erspielt und dominierte die Partie fortan klar.

Chancen nicht genutzt – und kleine Delle nach der Pause

Nach dem Blitzstart spielte sich das Geschehen fast ausschließlich in der Hälfte der Gäste ab. Pasing stand tief, doch Neuhadern kombinierte variabel, erarbeitete sich Chancen und drückte auf weitere Treffer. Allerdings fehlte in der ersten Halbzeit die letzte Konsequenz im Abschluss – ein bis zwei Tore mehr hätten zu diesem Zeitpunkt eigentlich fallen müssen. „Wir haben uns viele Chancen herausgespielt, von denen wir noch mehr nutzen müssen“, meinte Dreifachtorschütze Kröll, der sich zugleich erleichtert zeigte: „Es hat mich natürlich sehr gefreut, dass es heute so geklappt hat, gerade nachdem ich in den letzten Spielen ein paar Dinger habe liegen lassen.“

Defensiv zeigte die Mannschaft eine konzentrierte Leistung: Pasing fand über 90 Minuten keinen Weg durch die Abwehr und kam zu keiner echten Torchance – abgesehen von harmlosen Standardsituationen.

Nach dem Seitenwechsel verlor Neuhadern zunächst kurzzeitig an Dominanz. In den ersten Minuten der zweiten Hälfte wirkte das Spiel etwas fahrig und weniger kontrolliert. Erst nach dieser Phase fing sich die Mannschaft wieder, übernahm die Kontrolle und spielte konzentrierter nach vorne. Dabei erarbeitete sich der FCN auch zwei bis drei klare Großchancen, die ungenutzt blieben.

Kröll schnürt den Dreierpack

In der 63. Minute fiel schließlich die Entscheidung: Nach einer schönen Kombination zwischen Daniel Schubert und Ricardo Wassermann wurde Kröll präzise in Szene gesetzt. Der Stürmer blieb erneut cool und erzielte mit seinem dritten Treffer des Abends das 3:0. „Hinten haben wir kaum etwas zugelassen. Wenn wir weiterhin solche Leistungen zeigen, können wir auf jeden Fall oben mitspielen“, so Kröll nach dem Abpfiff.

Von da an verwaltete Neuhadern das Ergebnis souverän, ohne an Intensität in den Zweikämpfen zu verlieren. Pasing versuchte noch, den Ehrentreffer zu erzwingen, blieb aber an der starken Defensive hängen.

Trainer Dario Casola zieht nach dem Spiel folgendes Fazit:

„Das war ein sehr souveräner Auftritt von uns. Wir haben das Spiel über 90 Minuten kontrolliert, nichts zugelassen und vorne die entscheidenden Tore gemacht. In der ersten Halbzeit hätten wir aber noch ein bis zwei Treffer nachlegen müssen. Und nach der Pause war unsere Anfangsphase nicht so dominant – da haben wir ein wenig gebraucht, um uns wieder zu fangen. Insgesamt bin ich aber sehr zufrieden, weil die Mannschaft sowohl spielerisch als auch kämpferisch überzeugt hat.

Der FC Neuhadern zeigte gegen Pasing eine sehr reife und souveräne Leistung. Ein schneller Doppelschlag zu Beginn stellte die Weichen, die Kontrolle über das gesamte Spiel ließ nie Zweifel am Sieger aufkommen. In der ersten Halbzeit vergab die Mannschaft mehrere klare Chancen, und nach der Pause gab es eine kurze Phase, in der die Dominanz fehlte. Danach jedoch spielte Neuhadern wieder konzentriert, erspielte sich weitere Großchancen und entschied die Partie endgültig. Mit dem 3:0 festigt Neuhadern seine starke Form – und beweist, dass die Mannschaft sowohl spielerisch als auch kämpferisch auf Spitzenniveau agieren kann