Kroatische Dauerbrennerin wechselt zum Zweitligisten

In der auslaufenden Saison hat es bei den Frauen des SV Hegnach nicht für den Klassenerhalt gereicht. Der ehemalige Regionalliga-Vizemeister landete auf einem Abstiegsplatz und spielt in der kommenden Saison wieder in der Oberliga. Dort geht es für Hegnach allerdings ohne Leistungsträgerin Jana Mijatovic. Die 19-jährige Mittelfeld-Spielerin zieht es in die 2. Frauen-Bundesliga.

Während der SV Hegnach mit Tabea Göktas (VfL Herrenberg), Laura Greiner, Diellza Shala, Faith McDonald, Mercy McDonald (alle FC Erdmannhausen) und Eva Yara Werner (SV Hoffeld) bereits sechs Zugänge verkündet hat, steht mit Jana Mijatovic ein harter Abgang fest. Die 19-jährige Deutsch-Kroatin kam vor der Saison von Regionalligist Karlsruher SC nach Hegnach und entwickelte sich an Anhieb zur Leistungsträgerin.

Mit 22 Einsätzen und 2 Toren hatte sie wesentlichen Anteil am knapp gescheiterten Klassenerhalt des SVH. Bereits in Sindelfingen stand das Nachwuchstalent vor vier Jahren in der Oberliga auf dem Platz und sammelte auch in Herrenberg wertvolle Erfahrung in der Regionalliga. Nun geht es für Mijatovic zum FC Ingolstadt, der in der auslaufenden Saison in der 2. Frauen-Bundesliga mit 15 Punkten Vorsprung auf die Abstiegszonen im gesicherten Mittelfeld auf dem achten Rang landete.

