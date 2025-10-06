Kritische Töne bei Amern trotz Heimsieg

Der 4:2-Sieg des VSF Amern im Heimspiel gegen den VfB 03 Hilden II war von großer Bedeutung. Denn personell mussten die Amerner einige Ausfälle verkraften. Insgesamt entwickelte sich ein sehr zerfahrenes Spiel, zu dem auch der Schiedsrichter mit seiner frühen Kartenverteilung beitrug.

Amern erwischte einen denkbar unglücklichen Start. Bereits in der 6. Minute nutzte Hildens Luis Ortmann einen individuellen Fehler aus und erzielte die frühe 1:0-Führung für die Gäste. Nur sieben Minuten später verhinderte Torwart Ilyas El Edghiri mit einer starken Parade einen höheren Rückstand für Amern, als er einen wuchtigen Schuss von Shuto Utsugi über die Latte lenkte.

In der 34. Minute belohnten sich die Gastgeber schließlich für ihren Offensivdrang: Kouki Ozawa traf zum verdienten 1:1-Ausgleich. Kurz vor dem Halbzeitpfiff drehte Luca Dorsch (44.) mit dem Treffer zum 2:1 das Spiel zugunsten für Amern.

Im Anschluss übernahm Amern zunehmend das Kommando und drängte auf den Ausgleich, musste sich jedoch zunächst in Geduld üben. So wurde beispielsweise der vermeintliche Ausgleichstreffer von Malte Knop wegen einer Abseitsstellung aberkannt. Wenig später wurde ein Kopfball von Maximilian Gotzen nach einer Ecke auf der Linie geklärt.

"Das Ergebnis zählt"

Nur drei Minuten nach dem Wiederanpfiff hatte Toya Okada die große Chance, die Führung weiter auszubauen – sein Abschluss konnte jedoch vom Hildener Keeper pariert werden. In der 57. Minute gelang Hilden dann der Ausgleich: Marvin Theis traf per Kopf nach einem schnell ausgeführten Freistoß zum 2:2.

Spielentscheidend war schließlich eine Szene aus der 70. Minute: Ozawa nahm einen Abpraller direkt und versenkte den Ball sehenswert aus 17 Metern unhaltbar im Netz – das 3:2 für Amern. Zehn Minuten vor dem Ende setzte Dorsch mit seinem zweiten Treffer den Schlusspunkt. Nach einer Hereingabe von außen traf er zum 4:2-Endstand.

Trainer Willi Kehrberg zeigte sich trotz des Sieges kritisch: „Nach der Pausenführung haben wir es einfach nicht gut gemacht. Wir haben viel zu langsam gespielt“, monierte der Coach. Amern hatte zwar noch einige Chancen, insgesamt sei das Spiel jedoch „zu pomadig“ gewesen.

„In so einem Spiel zählt letztlich nur das Ergebnis. Uns haben fünf Stammspieler gefehlt – das mag ein Grund dafür sein, warum wir nicht souverän aufgetreten sind und nur Stückwerk abgeliefert haben“, räumte Kehrberg ein. Sein Fazit: „Das Ergebnis spricht am Ende für uns.“ Nach acht absolvierten Spielen hat Amern nun 13 Punkte auf dem Konto und belegt aktuell den achten Tabellenplatz.

Mennrath klettert auf Rang drei

Der SC Union Nettetal hat hingegen die Chance verpasst, sich an die Tabellenspitze zu setzen. Die Mannschaft von Trainer Kemal Kuc musste sich im Heimspiel gegen Solingen-Wald mit 0:1 (0:0) geschlagen geben. Die größte Chance zur Führung im ersten Durchgang hatte Branimir Galic, der aus kurzer Distanz jedoch den Ball nicht richtig traf und das Tor verfehlte. Kurz vor der Pause hatten die Nettetaler dann Glück, als Solingen in der 44. Minute nur den Pfosten traf. In der 86. Minute fiel schließlich die Entscheidung: Nikolaos Skondras erzielte das Tor des Tages und besiegelte die 0:1-Heimniederlage der Nettetaler.

Auch der ASV Süchteln konnte keinen Punktgewinn verbuchen. Trotz der 1:0-Führung durch Justin Coenen in der 28. Minute musste sich die Mannschaft im Auswärtsspiel bei DJK Neuss-Gnadental mit 1:2 geschlagen geben. Erschwert wurde das Unterfangen zusätzlich durch erhebliche Personalprobleme, mit denen Trainer Volker Hansen und sein Team zu kämpfen hatten.

Erfolgreicher lief es dagegen für den SC Victoria Mennrath. Mit einem 2:1-Heimsieg gegen den SSV Bergisch Born feierte die Mannschaft bereits den vierten Sieg in Folge. Oliver Krüppel (14.) und Johannes Minkiti (28.) sorgten früh für eine 2:0-Führung. In der 61. Minute kamen die Gäste zwar noch zum Anschlusstreffer, konnten die Niederlage jedoch nicht mehr verhindern. Dank des Sieges kletterte Mennrath auf den dritten Tabellenplatz.