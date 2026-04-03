Kritik an Rahmenbedingungen: Wie viel Gastfreundlichkeit muss sein?

– Foto: Jörg Struwe

Die SG Estetal haderte nach ihrem Auswärtsspiel in der Bezirksliga Lüneburg 2 beim MTV Soltau mit den Rahmenbedingungen, die die Hausherren ihren Gästen zur Verfügung stellten. SGE-Co-Trainer Sascha Mummenhoff berichtet von „getrennten Mini-Containern als Kabine ohne Ausstattung“ sowie einem „weiten Weg zu Duschen und Toiletten“. Die Frage drängt sich auf: Wie viel Gastfreundlichkeit muss in dieser Spielklasse eigentlich gewährleistet sein?

Dass die angesprochenen Bedingungen in Soltau kritisch sein könnten, wurde FuPa unabhängig von der SG Estetal bereits hintergründig zu Landesliga-Zeiten berichtet – eigene Eindrücke liegen der Redaktion allerdings nicht vor. Auch an anderer Stelle sieht sich die SGE benachteiligt: Beim Saisonauftakt bei der FG Düshorn/Krelingen habe lediglich ein schmaler Bereich zum Aufwärmen zur Verfügung gestanden, während die Gastgeber nahezu eine halbe Spielfeldhälfte nutzen konnten. Zudem hätten sich mehrere Teams einen Raum, getrennt durch Raumteiler, teilen müssen.

„Das ist für diese Spielklasse schlicht nicht angemessen“, betont Mummenhoff. „Ich sage das bewusst deutlich: Der Verband muss hier nachschärfen. Wer infrastrukturell nicht in der Lage ist, die Anforderungen der Bezirksliga zu erfüllen, sollte in dieser Klasse auch nicht spielen.“

Doch welche Vorgaben gelten überhaupt? Nach den Regularien des Niedersächsischer Fußballverband (NFV) ist der Heimverein für die ordnungsgemäße Durchführung eines Spiels verantwortlich. Dazu zählt, dass die infrastrukturellen und organisatorischen Voraussetzungen für beide Mannschaften gewährleistet sind. Konkrete Mindeststandards – etwa zur Ausstattung von Kabinen oder zu Aufwärmmöglichkeiten – sind jedoch nicht detailliert festgelegt.

Diese Grauzone sorgt für einen erheblichen Handlungsspielraum – und für unterschiedliche Bedingungen von Spielort zu Spielort. Zwar besteht die Möglichkeit, den Schiedsrichter auf Missstände hinzuweisen, sodass ein Sonderbericht erstellt wird. Eine unmittelbare Kontrolle vor Ort folgt daraus jedoch nicht zwangsläufig. Stattdessen wird der Fall zunächst schriftlich geprüft: Der Bericht geht an den Staffelleiter, der betroffene Verein nimmt Stellung, anschließend bewertet der Verband die Situation. Mögliche Konsequenzen reichen von Auflagen über Verwarnungen bis hin zu Sanktionen – doch bis dahin bleibt vieles Auslegungssache.